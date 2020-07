Algoz do São Paulo só queria treinar, foi inscrito pelo Mirassol na véspera e decidiu jogo no Morumbi

Zé Roberto fez história ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 que levou a equipe interiorana à semifinal do Paulistão 2020

O perdeu 18 jogadores durante a parada forçada do em meio à pandemia do novo coronavírus. Precisou remontar o elenco, fez só um ponto nos dois últimos jogos da primeira fase, após a retomada das atividades, e ainda assim tinha uma pontuação suficiente para avançar no segundo lugar de seu grupo para enfrentar no mata-mata o líder .

Na última hora, conseguiu inscrever o atacante Zé Roberto. O jogador tem contrato com o clube, mas estava no futebol dos depois de fazer boa pelo e começar a temporada no Atlético Goianiense. Por conta da pandemia, ele resolveu voltar ao e seguia desde o início de julho com o elenco do Mirassol apenas para treinar e manter a forma física à espera de um time para jogar o Brasileirão.

Mas, se o Zé Roberto está por aí, por que não jogar? O atacante foi inscrito na terça-feira (28), marcou dois gols no Morumbi na quarta e saiu como herói da classificação diante do São Paulo, uma vitória histórica, de um time remendado, por 3 a 2.

"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que ia ganhar esse jogo. Eu vim para treinar. Para manter a forma e, se por acaso puder jogar, jogar. Não deu certo nos dois primeiros jogos, mas quando veio a classificação me chamaram e deu certo. Peguei o voo de madrugada, cheguei aqui ontem e joguei", disse o camisa 7, na saída de campo, ao Premiere.

Se retornou apenas para não ficar parado, Zé Roberto acabou levando o Mirassol à melhor campanha de sua história no Campeonato Paulista - o clube nunca tinha ficado entre os quatro da elite estadual. O rival na semifinal, no final de semana, ainda depende da classificação geral dos demais classificados. Mas uma história de Davi batendo Golias, como o futebol tantas vezes gosta de escrever, já está na história desta temporada 2020.