Do que o São Paulo precisa para se classificar na Copa Sul-Americana?

Tricolor paulista perdeu para o Lanús no jogo de ida da fase dezesseisavos da Copa Sul-Americana e precisa necessariamente de uma vitória no Morumbi

A estreia do na não foi exatamente como a torcida tricolor imaginava. O time paulista foi derrotado pelo Lanús, por 3 a 2 , em jogo disputado na . Com a derrota, o Tricolor paulista precisará vencer o jogo da volta se quiser continuar o sonho de conquistar um título em 2020.

O time comandado por Fernando Diniz até saiu na frente do placar. Aos 13 minutos de jogo, o atacante Brenner colocou o São Paulo em vantagem. Na segunda etapa, dois gols do veterano José Sand colocaram a equipe argentina na frente.

Mas o final da partida reservaria mais emoções. Aos 43 da segunda etapa, Brenner recebeu uma bola na entrada da área e acertou um belo chute que empatou a peleja. Quando tudo parecia se encaminhar para o empate, houve uma falta para o Lanús, Bernabéi cruzou e Facundo Quignon subiu mais que a zaga e cabeceou. Para desespero dos são-paulinos a bola entrou e o jogo acabou 3 a 2 para o Lanús.

Com a partida finalizada em 3 a 2, O Lanús consegue uma importante vantagem em sua casa e chega para o jogo no Morumbi podendo até empatar. Entenda abaixo!

Quais resultados dão a vaga ao São Paulo?

O São Paulo precisa vencer o Lanús no Morumbi, se quiser continuar na Copa Sul-Americana. A Conmebol determinou que para 2020 tanto a Libertadores da América quanto a Sul-Americana continuariam com o critério de gol qualificado, ou seja, o gol marcado fora de casa "vale mais" do que o marcado dentro de seus domínios. E é nessa controversa regra que a equipe paulista se apoia para conseguir avançar de fase.

Apesar de ter sido derrotado, os dois gols marcados na Argentina podem garantir a classificação do São Paulo se vencer o Lanús por 1 a 0 no Morumbi. Qualquer vitória por dois ou mais gols de diferença dá a vaga ao São Paulo, assim como uma vitória por 2 a 1.

Um improvável resultado de 4 a 3 para o São Paulo já dá a vaga para o Lanús, pois terá marcado três gols na casa adversária contra dois do São Paulo na Argentina.

A única forma de a vaga ser decidida nos pênaltis é se o São Paulo vencer pelo mesmo placar que perdeu, ou seja, 3 a 2.

Qualquer empate serve ao clube argentino, assim como qualquer derrota do São Paulo. Portanto, para Diniz e seus comandados restam apenas "duas opções": vencer ou vencer.