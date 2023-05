Troca de comando não estanca a pressão e diretoria do Flamengo volta a ser alvo de protestos e insatisfação

Marcos Braz, vice de futebol e Rodolfo Landim, presidente do clube são os principais alvos

A saída de Vitor Pereira e a chegada de Jorge Sampaoli foi, por um pequeno período, um paliativo na pressão vivida pela diretoria do Flamengo. A sequência de derrotas com o novo comandante colocou os dirigentes novamente na berlinda. O presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol, Marcos Braz, são os principais alvos.

Ao perder para o Athletico, na Arena da Baixada, o Flamengo chegou a quatro derrotas em três jogos no Campeonato Brasileiro, está na 16ª e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Corinthians vença o Fortaleza, nesta segunda-feira (8).

Alguns torcedores foram receber a delegação do Flamengo, que estava retorna de Curitiba, no aeroporto. Marcos Braz, que estava junto do elenco, foi um dos principais alvos e até Gabigol foi provocado. Nas redes, há muita cobrança em cima da diretoria Rubro-Negra e o trabalho do departamento de futebol segue questionado.

A insatisfação não para por aí, membros da oposição estão cada vez mais críticos e até aliados de Landim cobram ações do mandatário. Por enquanto, o presidente segue longe dos holofotes e dos microfones e até o momento não explicou os motivos de ter trocado Dorival Júnior por Vitor Pereira no final de 2022.

Landim, inclusive, faz questão de defender o trabalho do departamento de futebol e indica que não pensa em trocar o comando de Marcos Braz, vice da pasta.