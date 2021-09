Trifon Ivanov: quem foi o Lobo da Búlgária, um ícone do futebol dos anos 1990?

Fisicamente forte e ranzinza, Ivanov era uma lenda do CSKA Sofia e da Bulgária, com quem conquistou o quarto lugar na Copa do Mundo de 94 dos EUA

Despenteado e selvagem, com cabelos compridos caindo até os ombros e uma longa e despenteada barba, que, junto com a proverbial determinação que exibia ao entrar em campo, lhe valeu o apelido de 'Lobo Búlgaro'.

Trifon Ivanov foi um dos maiores zagueiros búlgaros da história e um ícone da história do futebol de seu país.



OS PRIMEIROS ANOS E A EXPLOSÃO COM CSKA SOFIA

Bruto, especializado em entradas fortes e progressões de bola no pé, podia jogar livre, como zagueiro central ou lateral esquerdo, apesar de ser dotado de uma excelente direita que costumava contar com cobranças de falta e com conclusões de longo alcance.

Trifon Marinov Ivanov nasceu em Veliko Tarnovo, uma cidade de mais de 100.000 habitantes no norte da Bulgária, em 27 de julho de 1965. Iniciou sua carreira como jogador de futebol no FK Etar, time de sua cidade natal que, em 2003, encerrou a atividade e hoje tem no SFK Etar, clube fundado em 2013, o seu sucessor.

Na época em que Ivanov estava envolvido, ou seja, de 1983 a 1988, ele estava na Liga A e consistentemente classificado entre os 10 times mais fortes do país dos Balcãs. Ivanov completa seu crescimento no futebol com o clube e, na temporada 1983/84, estreou na Série A da Bulgária, tornando-se titular partir de 1985/86.

Em cinco temporadas na primeira divisão ao serviço do FK Etar, Ivanov fez 62 partidas e 7 gols, antes de ingressar no CSKA Sofia, o time de maior sucesso do país junto com o rival Levski. Com 'I Rossi', o defensor joga em alto nível e, em duas temporadas, venceu dois Scudetti, uma Taça e uma Supertaça da Bulgária.

ÍCONE DA 'GERAÇÃO DE OURO' DA BULGÁRIA

Graças às suas qualidades, Ivanov estreou na seleção nacional em 13 de abril de 1988, quando ainda jogava no FK Etar, no amistoso disputado em Chernomorets, contra a RDA. É uma estreia predestinada: ele entra em campo aos 60 minutos no lugar de Sadakov, com os alemães orientais vencendo por 1 a 0, e leva 21 minutos para encontrar o gol que coloca o placar em 1 a 1.

Ele entra definitivamente na Bulgária, que não tem qualificação para Itália '90 e Suécia '92, mas está prestes a se redimir com interesse, com um grupo de jogadores que escreverão a história do futebol da seleção nacional: a estrela é Hristo Stoichkov, que em 1990 mudou-se para o Barcelona, ​​junto ao o goleiro Borislav Mihajlov (Levski, Belenenses e Mulhouse), o meio-campista Krasimir Balakov (companheiro de Ivanov no FK Etar e, posteriormente, pilar do Sporting e Stuttgart), o ala direita Emil Kostadinov e o meia-atacante e, se necessário, o atacante Yordan Letchkov.

A Bulgária de Ivanov, 2º no Grupo 6 atrás da Suécia, surpreendentemente zombou da França nas eliminatórias, com o famoso sucesso de retorno de 17 de novembro de 1993 no Parque dos Príncipes: Cantona levou os Bleus à frente, e então os convidados foram à loucura e com a histórica dupla de Kostadinov, destacam o passe para a Copa do Mundo de 94 dos EUA.

Inserida no Grupo D com Argentina, Nigéria e Grécia, seu destino após o pesado nocaute por 3 a 0, em sua estreia contra a Nigéria, os marcou. Mas o time foi forte e sólido, e venceu a Grécia por 4 a 0 no segundo jogo, no terceiro vem a surpreendente vitória contra a Argentina, órfã de Maradona, e a derrotou por 2 a 0. Na classificação, três seleções, por saldo de gols na ordem Nigéria, Bulgária e Argentina, fecharam com 6 pontos e entram nas oitavas de final.



Nas oitavas de final, os pênaltis marcaram a seleção de Penev contra o México. Para muitos, os búlgaros deviam parar nas quartas de final, já que o adversário é a atual campeã do mundo, a Alemanha. Mas em 10 de julho de 1964, no Giants Stadium em Nova York, a Bulgária realizou o feito: Ivanov amordaçou Völler, Stoichkov e Letchkov assinaram o retorno épico após a vantagem inicial de Matthäus de pênalti.

Pela primeira vez em sua história, a seleção búlgara está na semifinal da Copa do Mundo. Uma partida a separa da final, mas o obstáculo é particularmente severo e se chama Itália. Ele confia a Ivanov Penev a marcação do jogador mais perigoso, Roberto Baggio. O Divin Codino, no entanto, joga um primeiro tempo suntuoso e também o 'Lobo búlgaro' deve se render depois de uma luta extenuante.

Ivanov se machuca e sai por uma contratura, que prejudica sua participação na final, mas para os búlgaros é tarde demais. Ivanov e seus companheiros, apesar do gol de Stoichkov de pênalti, têm que se contentar com a final pelo 3º lugar. A Suécia claramente impõe 4 a 0, mas para a Bulgária o 4º lugar é equivalente a um sucesso extraordinário. Até Ivanov, assim como seus companheiros, é triunfantemente recebido pela torcida ao voltar para casa.

O zagueiro também participa das expedições da Euro '96 (eliminação no grupo do ferro, com Espanha e França) e da França '98 (Bulgária última no grupo), e somou 9 partidas na Copa do Mundo e 3 em europeus. Jogou pela seleção nacional até o pesado backhand contra as Fúrias vermelhas (6 a 1) em solo francês, somando 65 partidas e 6 gols.

Além de sua estreia com a RDA, duas de excelente acabamento foram feitas por ele contra o País de Gales, no Arms Park em Cardiff, nas Qualificatórias para o Euro '96, com um chute espetacular na mosca, e contra a Rússia, nas Qualificatórias para a França '98, com um de cabeça, sendo este último gol muito bonito e decisivo para o acesso da equipe na fase final.

ESPANHA, SUÍÇA E ÁUSTRIA

Quanto à continuação da carreira do 'Lobo Búlgaro' no clube, já em 1990 Ivanov passa para os espanhóis do Betis pelos atuais 300.000 euros (atualmente R$ 1.849,95 milhão), mas na segunda parte da temporada ele voltou a vestir a camisa do FK Etar com a fórmula de empréstimo.

Os verdes e brancos também o emprestaram ao CSKA Sofia em 1991/92, com quem conquistou o scudetto búlgaro pela terceira vez na carreira. Ele então retorna para Betis, dono da etiqueta, mas a aventura é curta e negativa. Na verdade, após algumas corridas foi vendido para a equipe suíça de Neuchatel Xamax, com quem encontrou um alto padrão de desempenho e uma condição brilhante, que lhe permitiu ser protagonista da Copa do Mundo de 94, nos EUA.

Em Janeiro de 1995 foi novamente alvejado por empréstimo no CSKA, mas no Verão seguinte o seu cartão foi comprado pelos austríacos do Rapid Vienna por 300.000 euros. Ivanov rapidamente se tornou uma força do time verde e branco, chegando até a usar a braçadeira de capitão: além de ter conquistado o escudo austríaco, o Rapid é o protagonista da Europa na Copa das Copas.

Graças a uma formação sólida, que contava com Michael Konsel, futuro jogador da Roma, eliminou Petrolul Ploiesti na primeira fase, Sporting na segunda, Dinamo Moscou nas quartas de final e Feyenoord nas semifinais. No último ato, os austríacos de Erst Dokupil desafiam o PSG na final, em Bruxelas. São os franceses que venceram por 1 a 0 graças a um gol de outro zagueiro, Bruno N'Gotty, mas as atuações de Ivanov, que jogou todas as partidas do torneio, inclusive a final, também marcou um gol de Petrolul na primeira rodada, rendeu-lhe a indicação para a Bola de Ouro.

'O Lobo Búlgaro' ficou em 22º lugar na classificação final de 1996 e também foi eleito o 'Jogador de Futebol Búlgaro do Ano'. Não é algo comum para quem trabalha como defensor. Ele permanece no Rapid por mais um ano, totalizando 72 partidas e 10 gols e também entrando em campo na Liga dos Campeões. No verão de 1997, ele se mudou sem nenhum custo para a Áustria, Viena, mas doenças físicas começaram a minar sua integridade física e a delinear seu rápido declínio.

Ele retorna uma última vez à sua terra natal, ao seu CSKA, terminando sua aventura com os tintos em 1998. No entanto, a Áustria permaneceu em seu coração, então ele decide gastar as últimas energias de sua carreira com os amadores vienenses de Floridsdorfer AC com onde joga até aos 36 anos, aposentando-se em 2001.

A MORTE PREMATURA AOS 50 ANOS

Em 13 de fevereiro de 2016, uma triste notícia abala a Bulgária e todo o mundo do futebol: vítima de um súbito ataque cardíaco, Trifon Ivanov morre com apenas 50 anos.

"Antes de ser um grande jogador - escreve a Federação Búlgara de Futebol no seu site oficial - Trifon era um grande homem. Tinha um grande coração e estava sempre pronto a ajudar. Estamos todos profundamente tristes com esta notícia terrível e a perda de um grande amigo. Descanse em paz, Trifon! ".

Todos os torcedores sempre se lembrarão dele como um grande zagueiro na Copa do Mundo de 94 dos EUA e por aquele olhar bizarro que não passou despercebido diante das câmeras.