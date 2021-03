Treze x ABC: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela quarta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Treze e ABC se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Amigão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Directv GO, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Treze x ABC DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Amigão - Campina Grande HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego da Silva (SE)

Assistentes: Renner Lisboa (SE) e Thiago Emanuel Reis (SE)

Quarto árbitro: Diego Roberto Souza (PB)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Divulgação Treze)

A Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o NordesteFC, e a Twitch, na internet, transmitem o jogo deste domingo (21), às 18h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a eliminação na Copa do Brasil para o América-MG, o Treze volta suas atenções para a Copa do Nordeste.

Com cinco pontos e ainda sem saber o que é perder no torneio, a equipe entra em campo bucando mais três pontos para seguir no topo do grupo A.

Do outro lado, o ABC garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após empatar com o Rio Branco em 1 a 1.

Delegação segue direto para desafio pela Copa do Nordeste. Confira: https://t.co/SwlD1R1p3v



Foto: Rogério Vital pic.twitter.com/Kd4iDuC1bX — ABC Futebol Clube (@ABCFC) March 18, 2021

Provável escalação do Treze: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson (Bruce); Darlan (Rogerinho), Régis Potiguar, Kleiton Domingues (Romeu) e Birungueta, Jairinho e Ancelmo.

Provável escalação do ABC: Welligton; Netinho, Vinícius Leandro, Héliton e Vinícus Paulista (Marquinhos); Diego Valderrama (Allef), Janderson e Marco Antônio; Willian Anicete (Vitinho), Wallyson e Maycon Douglas.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO TREZE NA COPA DO NORDESTE

O Treze, com cinco pontos no grupo A, registra dois empates e uma vitória, nos três primeiros jogos disputados, com aproveitamento de 55.6%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

JOGOS DO ABC NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o ABC buscar manter a invencibilidade na competição. Até o momento, soma dois empates e uma vitória.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Treze Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Treze 0 x 1 América-MG Copa do Brasil 18 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Salgueiro x Treze Copa do Nordeste 24 de março de 2021 19h30 (de Brasília) Treze x Botafogo-PB Copa do Nordeste 28 de março de 2021 21h (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1 x 1 Confiança Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Rio Branco 1 x 1 ABC Copa do Brasil 17 de março de 2021

Próximas partidas