Copa do Nordeste 2021: times, grupos, regulamento, datas e mais do torneio

A fase de grupos já começou; veja tudo sobre a competição

A Copa do Nordeste está de volta! Também conhecida como Lampions League, a competição que reúne times da região nordeste do Brasil começou no finla de fevereiro e segue suas disputas até o mês de amio, quando o campeão será conhecido.

O Ceará compete pelo bicampeonato seguido, o Vitória quer se manter o maior vencedor, enquanto Bahia e Sport seguem o Rubro-Negro de perto no número de conquistas. os grupos para a primeira fase já estão definidos e a competição já começou.

Saiba tudo sobre a Copa do Nordeste 2021!

Quando começa a Copa do Nordeste 2021?

A primeira fase da Copa do Nordeste 2021, a fase de grupos, começou no dia 27 de fevereiro, com parte dos jogos da primeira rodada. Em dezembro, porém, começou a fase preliminar, com a participação de oitos times.

A fase de grupos, disputada em oito rodadas, terá jogos até o dia 10 de abril.

Onde assistir à Copa do Nordeste 2021?

Foto: Rafael Melo/Santa Cruz FC

Assim como nas última edições, o Nordeste FC (antigo Live FC) segue como o canal oficial da competição. Neste ano, porém, não vai mais disponibilizar paridas pelo YouTube, apenas em seu aplicativo de streaming e no canal de pay-per-view.

Na TV, SBT - e suas afiliadas no Nordeste - e FoxSports seguem com a transmissão de alguns dos jogos da competição.

Qual é o formato de disputa da Copa do Nordeste 2021?

A Copa do Nordeste reúne, após da fase preliminar, 16 equipes da região para uma disputa da fase de grupos, clubes do Grupo A enfrentam os times do Grupo B, em oito rodadas. Os quatro melhores de cada um dos grupos avançam à segunda fase.

Os oito classificados disputam um mata-mata nesta segunda fase, que representa as quartas de final. Os confrontos, decididos em partidas únicas, são definidos de acordo com a posição na fase de grupos:

Quartas 1 - 1º A x 4º A

Quartas 2 - 2º B x 3º B

Quartas 3 - 1º B x 4º B

Quartas 4 - 2º A x 3º A

Os quatro classificados disputam a semifinal, também realizada em jogo único, entre:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

*(mandos ainda não definidos)

Depois, os dois classificados se enfrentam na final, disputada em dois jogos, com mandos a serem definidos.

Clubes e grupos da primeira fase

Ainda em fevereiro, após a definição da fase preliminar, a CBF definiu os dois grupos da primeira fase da Copa do Nordeste. As 16 equipes foram divididas em quatro potes, cada um com quatro equipes. A única restrição é de que as duas equipes mais bem ranqueadas de cada federação, de acordo com ranking da CBF de 2020, não podiam ser sorteadas para o mesmo grupo.

Os portes eram:

Pote 1: Bahia, Sport, Vitória e Ceará

Bahia, Sport, Vitória e Ceará Pote 2: Fortaleza, CSA, CRB e Santa Cruz

Fortaleza, CSA, CRB e Santa Cruz Pote 3: Sampaio Corrêa, ABD, Botafogo-PB e Confiança

Sampaio Corrêa, ABD, Botafogo-PB e Confiança Pote 4: Salgueiro, Altos, Treze e 4 de julhos

Após a realização do sorteio, os grupos ficaram definidos assim:

Grupo A

4 de julho

Bahia

Ceará

Confiança

CRB

Sampaio Corrêa

Santa Cruz

Treze

Grupo B

ABC

Altos

Botafogo-PB

CSA

Fortaleza

Salgueiro

Sport

Vitória

Quais são as datas reservadas para a Copa do Nordeste 2021?

Foto: Divulgação/Fortaleza

As datas previstas pela CBF no calendário da competição - que ainda podem sofrer eventuais alterações - são as seguintes:

Primeira fase (fase de grupos)

27 de fevereiro a 10 de abril.

Segunda fase

17 e 18 de abril.

Semifinal

24 de abril

Final

1º de maio (ida) e 8 de maio (volta)

Quem foi o campeão da Copa do Nordeste 2020?



O CEARÁ É CAMPEÃO INVICTO DA COPA DO NORDESTE 2020!

Com duas vitórias sobre o bahia, o Ceará foi o campeão do Nordeste em 2020. Por conta da pandemia, os dois jogos da decisão foram realizados apenas em agosto e com os portões fechados, ou seja sem a presença de torcedores.

Na ida, jogando em casa, o Vôzão venceu por 3 a 1 e saiu em vantagem na disputa. O jogo de volta, na Bahia, teve nva vitória do Ceará, desta fez por 1 a 0.

Quais são os maiores vencedores da Copa do Nordeste?



BA-VI = TÍTULOS 🏆



O @ECVitoria é meu maior campeão! E, em seguida, vem o rival @ECBahia com três!



O clássico é uma das atrações da terceira rodada da #CopaDoNordeste2019!

Com quatro títulos, o Vitória é o maior vencedor do Nordestão, seguido de perto por bahia e Sport - campeão da primeira edição, em 1994. Ao todo, são nove campeões na história da competição, que já tem 17 edições dipsutadas.

CLUBE TÍTULOS ANOS Vitória 4 1997, 1999, 2003 e 2010 Bahia 3 2001, 2002 e 2017 Sport 3 1994, 2000 e 2014 Ceará 2 2015 e 2020

