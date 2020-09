Tottenham x Everton: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Estreando na temporada 2020/21 da Premier League, os times entram em campo no domingo (13), às 12h30; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O futebol está voltando na ! Pela estreia da temporada 2020/21 da Premier Legaue, o receb o em sua casa. Depois de uma temporada mediana, os dois buscam melhorar no Inglês. O jogo é no domingo (13), às 12h30 (de Brasília) A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Tottenham Hotspur Satdium - Londres, ING HORÁRIO 12h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores do Tottenham / Foto: GettyImages

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

A temporada de 2019/20 não foi das melhores para o Spurs, que terminou a Premier League apenas na 9ª colocação, que vai obrigá-lo a disputar a fase eliminatória do . Para 2020/21, José Mourinho espera ter resultados melhores.

Na pré-temporada, o Tottenham conseguiu três vitórias e uma derrota nos amistoso que fez se preparando para esta estreia no Campeonato Inglês.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Doherty, Alderwierld, Dier, Davies; Sissoko, Hojbejrg; Lucas, Alli, Son, Kane.

EVERTON

Apenas 12º colocado no Inglês de 2019/20, o Everton se reforçou bem para vir como potência nesta temporada. Allan (ex- ) e James Rodríguez (ex- ) são dois dos que chegam no time de Carlo Anceleotti.

Provável escalação do Everton: Pickford; Coleman, Yerry Mina, Keane, Digne; Gomes, Allan, Doucouré, James Rodríguez, Richarlison; Colvet-Lewin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Tottenham Amistoso de clubes 5 de setembro de 2020 Tottenham 1 x 0 Amistoso de clubes 29 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lokomotiv Plovdiv x Tottenham Liga Europa 17 de setembro de 2020 13h (de Brasília) x Tottenham Premier League 20 de setembto de 2020 8h (de Brasília)

EVERTON

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 2 x 0 Preston Amistoso de clubes 5 de setembro de 2020 Blackpool 3 x 3 Everton Amistoso de clubes 22 de agosto de 2020

Próximas partidas