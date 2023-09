Tottenham lança novo Spurs Fan Token oferecendo experiências únicas e recompensas para torcedores em parceria com Socios.com

Torcida do Tottenham terá acesso a gama única de recompensas e atividades com parceria realizada com o Socios.com

Os torcedores do Tottenham terão a oportunidade de viver experiências únicas com o novo programa 'Spurs Fan Token', em parceria com o Socios.com.

Os gigantes da Premier League oferecerão recompensas personalizadas aos torcedores, como mensagens no telão, ingressos VIP, vouchers da Spurs Shop e encontros virtuais.

O Socios.com é uma plataforma de recompensas que tem parcerias com algumas das maiores equipes esportivas do mundo do futebol, tênis, rúgbi e automobilismo. Desde que foi lançado no futebol, há mais de quatro anos, cada vez mais novos benefícios têm sido adicionados aos detentores de Fan Token - mais de dois milhões de fãs de 167 países já fazem uso do aplicativo.

O Spurs Fan Token será um benefício adicional dentro da associação ao clube, com todos os membros do One Hotspur+ e portadores de Season Tickets - com 18 anos ou mais - recebendo cinco Fan Tokens gratuitos. Assinantes do One Hotspur e do One Hotspur Connect terão um Fan Token grátis a partir de 4 de outubro, quando a modalidade for oficialmente lançada.

Os torcedores receberão um código de voucher por e-mail, que poderá ser resgatado no app do Socios.com. O token gratuito e intransferível fornecerá acesso instantâneo a enquetes, previsões, questionários e competições relacionadas ao Clube, por meio dos quais pontos podem ser ganhos para desbloquear recompensas.

Os Spurs Fan Tokens estarão disponíveis para não-membros por um preço inicial de 1,65 libra (R$ 10,15), também a partir do dia 4.

Através da parceria, o Socios.com também financiará o programa ‘Reacender’ da Fundação Tottenham Hotspur, oferecendo oportunidades de emprego e apoio a um estilo de vida saudável na comunidade local do Clube. Ryan Norys, Diretor Comercial de Vendas do Tottenham Hotspur, disse: “Estamos satisfeitos por poder oferecer aos torcedores de todo o mundo uma nova gama de recompensas e experiências do Clube.

Nosso Fan Token adicionará muitos benefícios aos nossos sócios. Ofereceremos Fan Tokens gratuitos a todos os nossos membros e detentores de Season Ticket no lançamento e estamos trabalhando com o Socios.com para oferecer uma série de recompensas que possam atrair fãs de todo o mundo”.

“A parceria é só mais um exemplo de como o Clube está trabalhando para criar fontes de receita para reinvestir no futebol”, concluiu.

“Torcedores de todo o mundo estão sendo recompensados no Socios.com com experiências únicas, mostrando apoio ao seu time por meio dos Fan Tokens. Com esta plataforma, a torcida dos Spurs poderá participar de enquetes, previsões e competições relacionadas ao clube, por meio das quais podem ser ganhos pontos para desbloquear novas recompensas e experiências”, explicou Emma Diskin, diretora de operações do Socios.com.

“Já demos boas-vindas a sete equipes da Inglaterra no nosso grupo de mais de 100 grandes organizações do esporte e visamos a melhorar ainda mais nosso aplicativo”, celebrou.

Para saber mais sobre a parceria do Tottenham com o Socios.com e entender tudo sobre o Spurs Fan Token, clique aqui.