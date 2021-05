Torcedores do Manchester United invadem Old Trafford em protesto; veja imagens

Os manifestantes se aglomeraram do lado de fora do estádio, antes do jogo contra o Liverpool; alguns conseguiram entrar no gramado da partida

Poucas horas antes de um dos principais embates entre rivais da Inglaterra, um grupo de torcedores do Manchester United invadiu o gramado do Old Trafford para protestar contra a diretoria do clube vermelho. Os manifestantes se aproveitaram da ocasião da alta exposição da partida contra o Liverpool e protestaram enfaticamente. O pontapé inicial do jogo foi atrasado, mas há a possibilidade de o evento ser cancelado, por conta de possível quebra de protocolo contra a Covid-19.

O principal motivo da insatisfação dos torcedores do United está nos donos do clube, os bilionários Joel e Avram Glazer.

Cerca de 200 pessoas invadiram o gramado do Old Trafford pouco mais de uma hora antes do jogo entre os dois maiores campeões ingleses, United e Liverpool. De acordo com a BBC, de cinco a seis torcedores invadiram não apenas o gramado, mas entraram pelo túnel que leva aos vestiários. Por isso, há crescente preocupação quanto aos protocolos contra o novo coronavírus, pois poderia infectar atletas, funcionários dos clubes, comissão técnica e corpo de arbitragem.

Houve uma grande aglomeração de pessoas em frente ao estádio e algumas dessas pessoas conseguiram invadir o gramado por meio da loja de produtos do clube, que fica nas dependências do estádio.

Os dois times permaneceram em seus respectivos hoteis e não foram ao estádio ainda. Os carros do árbitro da partida, Michael Oliver e do ex-jogador do United, Gary Neville foram cercados pela multidão, mas foram liberados para acessarem o complexo esportivo.

Muitos torcedores usavam cachecóis e sinalizadores verde e amarelo, que eram as cores das primeiras camisas do Manchester United, ainda no século XIX, quando o clube ainda era Newton Heath.