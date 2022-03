Torcedor da Suíça usa busca do Google para provocar a Itália após eliminação

O mundo do futebol ainda tenta entender o destino da Itália, que mesmo vencendo, com autoridade, a Eurocopa 2020, ficou de fora da Copa do Mundo, pela segunda vez consecutiva. Um torcedor da Suíça, porém, levou essa situação para uma brincadeira que viralizou pelo mundo.

Após perder o play-off para a Macedônia do Norte, por 1 a 0, a Azzurra colecionou mais um vexame e ficará de fora da Copa do Mundo pela segunda vez seguida. Desde a quando foi campeã, em 2006, a Itália, quando se classifica para a Copa, não consegue passar da fase de grupos da competição.

No último sábado (26), um jogo amistoso entre Inglaterra e Suíça, no estádio de Wembley, foi palco de uma divertida bandeira com provocação à eliminação italiana.

Switzerland fans really went there 😬 pic.twitter.com/vJPvXHwTxA — GOAL (@goal) March 26, 2022

A bandeira simula a página inicial de pesquisa do Google com as palavras "Itália Copa do Mundo Qatar 2022". Logo embaixo a piada se completa com "Você quis dizer: SUÍÇA", como se o buscador estivesse corrigindo a pesquisa feita.

Na Euro 2020, disputada em 2021 por conta da pandemia, a Itália foi campeã e venceu a própria Suíça por 3 a 0, em confronto na fase de grupos.

Já nas eliminatórias para a Copa do Mundo, as saleções voltaram a se enfrentar, pelo Grupo C. Os dois confrontos terminaram empatados e foram vitais para que a Suíça ficasse em primeiro lugar no grupo, deixando a Itália em segundo para jogar a repescagem.