Torcedor da Inter lança pedra em carro de Wanda Nara, mulher de Icardi

Segundo a Gazzetta dello Sport, ninguém se feriu e a esposa do jogador deve prestar queixa na polícia

O história de Mauro Icardi na Inter de Milão está cada vez mais perto do fim. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, Wanda Nara, esposa e representante do atacante, estava dentro do carro com os filhas quando uma pedra foi atacada ao veículo por um torcedor do clube nerazzurri.

Ainda de acordo com a publicação, ninguém se feriu, porém Wanda Nara ficou muito nervosa e assustada com o ocorrido, e deve denunciar o caso à polícia.

Tudo isso acontece dias depois que Luciano Spalletti, técnico da Inter de Milão, reconheceu que Icardi se recusou a ser chamado para o jogo contra o Rapid Vienna, pela Liga Europa, e não viajou com o elenco.

Com o cenário fora do campo, Luciano Spalletti optou por tirar a braçadeira de capitão do jogador e contou com a permissão da diretoria do clube.

Desta forma, tudo leva a crer que a história de Icardi na equipe nerazzurri está chegando ao seu final.

Na noite desta sexta-feira (15), Icardi fez uma nova postagem enigmática em sua conta oficial no Instagram.

"Confunda-os com teu silêncio. Surpreenda-os com suas ações".