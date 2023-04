Tombense x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Tombense e Ituano se enfrentam na manhã deste sábado (22), às 11h (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na primeira rodada, o Tombense acabou sendo derrotado para o Criciúma, fora de casa, por 2 a 0. A equipe comandada por Marcelo Chamusca ocupa a 18ª colocação na tabela, e chega em busca de sua primeira vitória na competição.

Do outro lado, o Ituano estreou com vitória contra o Ceará, em casa, também por 2 a 0, com gol de Bruno Xavier e um gol contra de Hygor. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo é a quarta colocada na tabela, e busca a segunda vitória consecutiva.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Kevin, Wesley, Roger Carvalho, Guilherme Santos; João Pedro, Bruno Silva, Jaderson, Matheus Frizzo, Marcelinho; Fernandão.

Ituano: Deivity; Guilherme Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira, Jonathan Silva; José Aldo, Lucas, Rafael Carvalheira, Eduardo Person, Paulo Victor; Diego Quirino.

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?