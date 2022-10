Tombense x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Time mineiro quer o triunfo para assegurar a sua permanência na Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo escapar de vez do rebaixamento, a Tombense recebe o Grêmio na noite desta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), em Muriae, em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Na 14ª posição do campeonato com 44 pontos, a Tombense entra em campo precisando vencer para garantir a sua permanência na segunda divisão. A equipe mineira, no entanto, não ganha há quatro rodadas, mas não tem desfalques confirmados.

O Grêmio, por sua vez, vai a campo mais leve depois de conquistar o retorno à Série A. O Tricolor é o vice-líder da competição, com 61 pontos, e não terá Diego Souza, Geromel, Thaciano, Edilson e Guilherme disponíveis.

Escalações:

Escalação do provável TOMBENSE: Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Marcondes e Manoel; Zé Ricardo, Guilherme Rend e Jean Lucas; Everton Galdino, Keké e Ciel.

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Léo Gomes, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Campaz, Elkeson e Gabriel Silva (Janderson).

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Diego Souza, Geromel, Thaciano, Edilson e Guilherme são os desfalques do Tricolor.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 28 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: estádio Soares de Azevedo, Muriae - MG

•Arbitragem: Paulo Roberto Junior (árbitro), Rafaek Trombeta e Karla de Santana (assistentes), Andre Policarpo Bento (quarto árbitro) e Rodrigo Guarizo do Amaral (VAR)