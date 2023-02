O time titular do Atlético contra o Patrocinense, de olho na estreia na Pré-Libertadores

Às vésperas do jogo do Mineiro, Everson treinou no lugar de Matheus Mendes, e Patrick na vaga de Ademir; Titulares serão poupados para Libertadores

O Atlético-MG deve utilizar um time todo reserva para enfrentar o Patrocinense, na tarde deste sábado (18), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Eduardo Coudet treinou com uma escalação alternativa durante a semana, mas decidiu fazer duas mudanças às vésperas do jogo. Everson deve ficar com a posição que foi de Matheus Mendes no decorrer das atividades da semana, e Patrick ficará no lugar de Ademir, como soube a GOAL.

Em conversa com todo o grupo de atletas, no treinamento dessa sexta-feira (17), o argentino explicou que a decisão ocorre por causa da saída de bola no gol. O titular da posição está mais habituado a trabalhar da forma que o treinador gosta. No meio de campo, o incômodo foi pela forma como Ademir estava desempenhando a função de meio-campista. Ele deve ser o único dos principais nomes que não será poupado para o jogo contra o Carabobo, da Venezuela, na quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, pela segunda fase da Pré-Libertadores 2023.

Eduardo Coudet só divulgará a escalação do Atlético-MG uma hora antes do jogo que acontece às 16h30 (de Brasília), conforme determinação da FMF (Federação Mineira de Futebol). Entretanto, deve ter o goleiro Everson entre os titulares no estádio Independência.

A provável formação do Galo para a partida é: Everson; Paulo Henrique, Réver, Nathan Silva e Rubens; Otávio, Patrick, Igor Gomes e Hyoran; Sasha e Eduardo Vargas.

Everson foi titular em todas as partidas do Atlético-MG na atual temporada. Ele disputou os cinco primeiros jogos da equipe no ano, somando 450 minutos em campo. No período, sofreu três gols.

No elenco profissional do Galo desde 2020, Matheus Mendes, de 23 anos, fez três partidas pelo time em 2021. Ele esteve em campo em três jogos do Mineiro, somando 113 minutos. No período, sofreu um gol apenas.