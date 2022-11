Pré-Libertadores 2023: classificados, chaveamento, datas, jogos e mais

Fortaleza deixou a lanterna do Brasileirão para garantir vaga na pré-Libertadores

A busca pela “glória eterna” no futebol sul-americano vai começar novamente. Com o final do Campeonato Brasileiro, podemos conhecer todos os classificados para a competição em 2023. Enquanto algumas equipes esperam ansiosamente pela fase de grupos, outras vão precisar passar pela fase “pré”.

Os brasileiros Atlético-MG e Fortaleza entram em campo na pré-Libertadores, em busca de uma vaguinha na fase de grupos. O Leão fez uma campanha de recuperação. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda terminou o primeiro turno na lanterna da competição e conseguiu garantir seu espaço no maior torneio da América do Sul em 2023.

O Atlético-MG encarou o Corinthians na última rodada com chances de garantir vaga direta na fase de grupos. O Galo fez o dever de casa, mas os resultados não ajudaram. Ainda assim, o time de Cuca confirmou a vaga na fase pré-Libertadores 2023.

Calendário da Copa Libertadores 2023.

A Conmebol já divulgou o calendário da Copa Libertadores 2023 e a pré-Libertadores será disputada no período de 8 de fevereiro a 15 de março. O sorteio da fase de grupos está programado para o dia 22 de março, com a fase de grupos entre os dias 5 de abril a 28 de junho.

Sorteio da fase pré-Libertadores 2023

Ainda sem o martelo batido, a ideia da Conmebol é fazer sorteio da fase pré-Libertadores no dia 21 de dezembro, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.