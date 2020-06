Quanto o Palmeiras pode ganhar com venda de Dudu?

O craque pode render uma bolada aos cofres do Verdão; atleta negocia com Al-Duhail, do Qatar

Nesta sexta-feira (26), os alarmes soaram no . Era a notícia de que o ídolo e craque Dudu, principal jogador do time na atualidade, recebeu sondagens do exterior e que o poderia receber uma proposta oficial a qualquer momento.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

E o desfecho da negociação pode estar mais perto do que parece. Segundo o GloboEsporte, que também deu com exclusividade a notícia das primeiras conversas entre jogador e clube árabe, a oferta oficial do Al-Duhail, do Qatar, pelo atacante pode ser oficializada já final de semana.

Mais times

Ainda segundo a publicação, os valores envolvidos seriam cerca de 13 milhões de euros - nas cotação atuais, algo como perto de R$ 80 milhões. Além do valor base, o Palmeiras também ficaria a receber um bônus caso o atleta cumpra algumas metas com a camisa do Al-Duhail. Já Dudu receberia um salário maior do que ganha no clube paulista e teria interesse em um possível acerto.

Desde que chegou ao Verdão, em 2015, o atacante já tem 70 gols e 78 assistências em 305 partidas, bem como conquistou três títulos oficiais - uma Copa do em 2015 e dois Campeonatos Brasileiros em 2016 e 2018. Além disso, é tanto o maior artilheiro do clube no século como quem distribuiu mais assistências.

Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2023 e já falava em se aposentar no clube. Se mantivesse a média de 57 partidas por ano até o final de de seu atual vínculo, poderia se aproximar de Ademir da Guia no quesito longevidade - e alcançaria a oitava colocação como atleta que mais atuou pela equipe paulista.

O Al-Duhail, do Qatar, é comandado pelo sheik Tamim bin Hamad Al Thani, o mesmo que é proprietário do , da . Assim, fica claro que dinheiro não é o problema para o time asiático, que conta com estrelas europeias como Mario Mandzukic em seu elenco.

Caso a proposta realmente chegue neste final de semana, é bem possível que tenhamos um desfecho da negociação logo logo. Mesmo que os valores envolvidos sejam vantajosos tanto para Dudu quanto para o Palmeiras, o clube já recusou boas ofertas da pelo jogador no passado. Resta saber se é desta vez que o atleta irá dar seu adeus - ou até logo - ao Allianz Parque.