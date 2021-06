Tiago Nunes barra goleiro Paulo Victor e lateral Cortez para o jogo contra o Santos

Os dois estão bem clinicamente, mas não foram relacionados pelo treinador tricolor por questões técnicas

O técnico do Grêmio Tiago Nunes barrou o goleiro Paulo Victor e o lateral esquerdo Cortez para o jogo desta quinta-feira, contra o Santos, na Arena do Grêmio. Os dois estão bem clinicamente, mas não foram relacionados pelo treinador tricolor por questões técnicas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na época do técnico Renato Portaluppi, o goleiro Paulo Victor chegou a estar fora dos planos para a temporada 2021, foi liberado para procurar um novo clube e, mesmo com contrato até o final de 2022, a direção gremista estava aceitando a liberação de graça.

Com a mudança no comando técnico, e a chegada de um novo treinador, Paulo Victor ganhou novas oportunidades, mas não teve boas atuações. O vice de futebol Marcos Hermann chegou a sair em defesa do goleiro.

“Paulo Victor está no mesmo nível da maioria dos goleiros do futebol brasileiro. Só perde para o Santos, do Athlético-PR e Weverton, do Palmeiras”, disse Marcos Hermann.

Com Brenno, titular do gol gremista, em fase final de recuperação da covid, o responsável pela meta tricolor para o jogo contra o Santos deverá ser Gabriel Chapecó, que, a exemplo de Brenno, também é oriundo das categorias de base do tricolor.

Na lateral esquerda, com Cortez barrado, o titular para enfrentar o Santos será Diogo Barbosa, que também vem sendo muito contestado. A expectativa é de que o técnico Tiago Nunes teste nos próximos jogos o lateral Guilherme Guedes, que vem treinando bem e é formado na base gremista.

O Grêmio ainda não pontuou neste Campeonato Brasileiro, foram três jogos e três derrotas.

O tricolor tem dois jogos a menos em relação à maioria dos demais participantes e hoje se encontra na lanterna da competição.