Tiago Coser, da Chapecoense, desperta interesse do Benfica mesmo 'sem jogar'

O Benfica, de Portugal, tem interesse na contratação de Tiago Coser, zagueiro de 17 anos da Chapecoense. Os lusitanos fizeram consultas sobre o atleta e seguem o monitorando no mercado da bola. Uma eventual negociação só pode acontecer a partir da próxima janela de transferências, que se inicia em janeiro de 2021. A informação sobre o interesse do clube europeu na contratação do jovem foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela Goal.

A reportagem apurou que ainda não foi feita uma proposta do Benfica pela contratação do atleta, que fez apenas um jogo pela equipe profissional na atual edição do Campeonato Brasileiro. O garoto esteve em campo por 16 minutos na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, em 11 de julho passado, no Maracanã, em jogo válido pela 11ª rodada. No início da temporada, Coser também esteve em campeo nos duelos do Campeonato Catarinense.

Desde agosto deste ano, o defensor deixou o elenco profissional e foi novamente incorporado nas divisões de base. Ele atua pela equipe sub-20 pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Já foram sete jogos pela competição, com um gol marcado.

Tiago Coser tem contrato até abril de 2023 na Arena Condá. O vínculo tem multa rescisória para o exterior de R$ 15 milhões (cerca de 2,3 milhões de euros e US$ 2,7 milhões), conforme apurado pela Goal. A cláusula para uma liberação ao futebol brasileiro é de R$ 7,5 milhões.

A Chape é detentora de 80% dos direitos econômicos de Tiago Coser. O restante pertence à família do jogador de 17 anos. Ele foi revelado nas divisões de base do clube, o qual defende desde o início da sua carreira.

Além do Benfica, outros clubes do exterior teriam procurado a Chapecoense a fim de contratá-lo no próximo mercado da bola. Os nomes, contudo, não são revelados pela equipe catarinense.