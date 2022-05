Thiago Silva, planos para voltar ao Fluminense e mais alguns anos no futebol

O zagueiro do Chelsea e da seleção brasileira Thiago Silva concedeu uma entrevista exclusiva ai The Telegraph, na manhã desta sexta-feira (13), onde falou sobre seus planos para a reta final da carreira.

Aos 37 anos, Thiago revelou que deseja continuar sua carreira como jogador até os 40 anos, e que tem preferência de encerrar a carreira no Fluminense, clube onde o defensor fez boa parte de sua base, e onde se destacou em sua segunda passagem pelo clube, que durou de 2006 até 2008.

"É muito difícil falar do futuro porque você nunca sabe o que vai acontecer, mas na minha cabeça estou me projetando para jogar até os 40 anos. Não sei se conseguirei chegar lá, você nunca sabe essas coisas, mas é para isso que estou me preparando em minha mente", afirmou o zagueiro.

"O Fluminense é o clube em que eu gostaria de encerrar (a carreira). Foi o clube onde joguei depois da minha doença e é o clube que abriu as portas para mim depois dessa etapa e acreditou em mim quando ninguém pensava que Thiago Silva ainda seria um jogador. Por incrível que pareça, é o clube que eu torço também."

No próximo sábado (14), Thiago Silva terá a chance de ampliar a sua lista de títulos conquistados, com o Chelsea fazendo a grande final da Copa da Inglaterra contra o Liverpool, às 12h45 (de Brasília). Será a chance dos Blues darem o troco nos Reds, que venceram a Copa da Liga Inglesa desta temporada sobre o Chelsea.

"Wembley é conhecido em todo o mundo por ser a casa do time de futebol inglês (assim como o Maracanã). É um privilégio jogar nesses estádios e, obviamente, seria uma coisa incrível vencer lá. Perdi finais lá contra Leicester e Liverpool, e essas não são grandes lembranças. Voltar a Wembley e ganhar um troféu seria mais um sonho tornado realidade.", disse o zagueiro.

Apesar de o Chelsea ter ficado de fora da disputa do títulod a Premier League nesta temporada, Thiago Silva acredita no trabalho do técnico alemão Thomas Tuchel, e diz crer em dias melhores na próxima temporada.

"Tenho certeza absoluta de que estaremos na luta pela Premier League. Este ano foi de grande aprendizado para nós, evoluímos bastante, e eu acredito no grupo que temos aqui, acredito na comissão técnica e no projeto que estamos colocando em prática.", afirmou Thiago.