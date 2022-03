Tetê fica muito perto do Benfica e Grêmio pode faturar mais de 5 milhões de euros

O Benfica pode frustrar o sonho do Grêmio em repatriar o atacante Tetê, do Shakhtar Donetsk. Os portugueses estão negociando junto ao clube ucraniano a compra do atacante brasileiro de 22 anos e uma definição deve acontecer nesta sexta-feira (18).

O empresário Pablo Bueno, representante de Tetê, está viajando para Lisboa, onde vai se reunir com os dirigentes do Benfica para tratar dos detalhes finais da transferência.

Devido ao conflito entre Ucrânia e Rússia, o campeonato ucraniano está suspenso e os clubes do país estão emprestando, ou vendendo, os seus atletas.

O Grêmio tentou o empréstimo de Tetê, mas o jogador preferiu permanecer na Europa, onde está realizando um trabalho humanitário com os ucranianos, refugiados da guerra, que foram para a Polônia.

Além do Benfica, o Milan, da Itália, também tentou a contratação de Tetê, mas o clube português levou vantagem porque o Shakhtar vai aproveitar a negociação e quitar uma dívida de 18 milhões de euros que tem com o Benfica, em relação à compra do meia atacante Pedrinho, ex-Corinthians.

Mesmo sem conseguir repatriar Tetê, o Grêmio está atento a esta negociação envolvendo a ida do atacante para o Benfica. Ao negociar Tetê com o Shakhtar, o Tricolor ficou com 15% do valor de uma futura venda do atacante e mais 3% como mecanismo de solidariedade por ser formador do atleta.

O valor especulado na negociação da ida de Tetê para o Benfica é de 30 milhões de euros. No caso o Grêmio receberia 18% do valor, algo aproximado em 5,5 milhões de euros.