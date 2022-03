Quanto é a premiação da Copa do Brasil 2022 para todos os times?

A Copa do Brasil será ainda mais vantajosa para os clubes em 2022. Com aumento nos valores, a CBF divulgou as premiações por fase. Quem vencer a final, por exemplo, receberá R$ 60 milhões, quatro milhões a mais do que na última edição. O montante total pode chegar a quase R$ 80 milhões para o campeão, contando as classificações anteriores.

Depois de já ter levantado o título mineiro e do Brasileirão, o Atlético-MG voltou a fazer história e bateu o Athletico-PR para também ficar com o título da Copa do Brasil. E além de toda a comemoração, embolsou uma bela de uma quantia em dinheiro.

A CBF aumentou o valor pago aos clubes desde a edição de 2020, em que o Palmeiras derrotou o Grêmio para ficar com o título da competição - o quarto em sua história. Além do troféu, o Verdão também levou R$ 54 milhões para a casa como premiação, além do bônus pago pela Crefisa, parceira do clube.

Para a edição de 2021, a CBF voltou a ajustar os valores de premiação, foram ainda mais altos. Campeão, o Atlético embolsou R$ 56 milhões pelo título.

Nas duas primeiras preliminares da competição, quando 80 e 40 times decidem quem avança, os valores são diferentes de acordo com os grupos que os times disputam. A separação é feita de acordo com o ranking dos clubes na CBF, e tem valores maiores para equipes com as melhores posições.

1ª Fase: R$ 1,27 milhões (grupo 1); R$ 1,09 milhões (grupo 2) e R$ 620 mil (grupo 3)

2ª Fase: R$ 1,5 milhões (grupo 1), R$ 1,19 milhões (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

3ª Fase: R$ 1,9 milhões (todos os grupos)

OITAVAS DE FINAL: QUANTO GANHA?

Divulgação/Copa do Nordeste

Da fase de grupos em diante, assim como na temporada anterior, todos os times classificados recebem as mesmas quantias, independente de seu ranking ou dos grupos de origem na Copa do Brasil.

Para os 16 melhores da competição, que chegam até as oitavas, a premiação fixa é de R$ 3 milhões. O valor também foi atualizado, já que na temporada passada a recompensa era de R$ 2,7 milhões.

QUARTAS DE FINAL: QUANTO GANHA?

Buda Mendes/Getty

No Top 8 da Copa do Brasil, as premiações seguem ficando cada vez maiores. Os times posicionados nas quartas de final receberão R$ 3,9 milhões, contra os R$ 3,45 milhões da mesma fase em 2021.

SEMIFINAIS: QUANTO GANHA?

Cesar Greco/Palmeiras

Os semifinalistas da Copa do Brasil 2022, receberão mais R$ 8 milhões, somados a toda a premiação obtida até a fase. Em 2021, o valor era de R$ 7,3 milhões.

FINAL: QUANTO GANHA?

AI, CREDO, O GALO GANHOU MAIS UMA VEZ! 💪🐔



🏆 Em ano histórico, o @Atletico fez uma campanha memorável, marcou 6️⃣ vezes na #FinalCopaDoBrasil e se consagrou o meu campeão pela segunda vez! #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/uQH8KyxEEQ — Copa de Milhões (@CopadoBrasil) December 16, 2021

Campeão da última edição, o Atlético-MG embolsou R$ 56 milhões de premiação. Vice, o Athletico ficou com R$ 23 milhões.

Em 2022, os valores também foram atualizados em relação à Copa do Brasil 2021. O vencedor do torneio leva R$ 60 milhões e o vice-campeão arrecada R$ 25 milhões.