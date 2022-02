Segunda fase da Copa do Brasil 2022: times, jogos, datas e mais

O torneio mais democrático e mais desejado do futebol brasileiro por conta da premiação, a Copa do Brasil, segue com a disputa dos jogos da segunda fase.

Ao todo, 92 equipes do futebol brasileiro participaram da competição, sendo 12 deles entrando diretamente na terceira fase do torneio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para esta segunda fase, porém, apenas 17 equipes vencedoras já garantiram vaga, enquanto outras 46 seguem na disputa dos primeiros jogos. Dessa vez, em caso de empate, a disputa será decidida nas penalidades.

Em 2021, o Atlético-MG se tornou o grande campeão ao bater o Athletico nos dois confrontos da final. Mas quem será o grande campeão da Copa do Brasil 2022?

Mais artigos abaixo

Abaixo, a GOAL te mostra tudo sobre a segunda fase da Copa do Brasil.

Quais times estão classificados para a segunda fase da Copa do Brasil?

Divulgação São Paulo

Até o momento, 17 equipes do futebol brasileiro garantiram vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Veja:

Coritiba

Azuriz

Avaí

CSA

Figueirense

Cuiabá

Criciúma

Brasiliense

Tuntum

Cruzeiro

São Paulo

Manaus

Tocantinópolis

Cascavel

Fluminense-PI

Salgueiro

Glória

Quais são as datas dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil?

Coritiba/Divulgação

A CBF, organizadora da competição, havia divulgado previamente as datas dos duelos da segunda fase da Copa do Brasil. Dessa forma, metade dos jogos acontece nos dias 9 e 10 de março, enquanto o restante nos dias 16 e 17 de março.

Quais são os jogos da segunda fase da Copa do Brasil?

André Palma Ribeiro/Avaí/Divulgação

Mesmo com 17 equipes confirmadas, até então apenas quatro confrontos já foram definidos. Enquanto o restante aguarda o fim da disputa da primeira fase nos dias 2 e 3 de março. Veja:

Moto Club ou Chapecoense x Icasa ou Tombense

Pouso Alegre ou Paraná x Coritiba

Azuriz x Mirassol ou Grêmio

Avaí x Ceilândia ou Londrina

União Rondonópolis ou Atlético-GO x Nova Venécia ou Ferroviário

Real Noroeste ou Operário-PR x Porto Velho ou Juventude

Grêmio Anápolis x Juazeirense ou Ferróviaria ou Vasco

CSA x Trem ou Paysandu

São Raimundo-RR ou Ceará x Tuna Luso ou Novorizontino

Figueirense x Cuiabá

Costa Rica-MS ou ABC x Altos ou Sport

Sousa ou Goiás x Criciúma

Globo ou Internacional x Brasiliense

Maricá ou Guarani x Rio Branco-AC ou Vila Nova

Tuntum x Cruzeiro

Portuguesa-RJ ou CRB x Operário VG ou Sampaio Corrêa

São Paulo x Manaus

Tocantinópolis x Cascavel

Fluminense-PI x Santos

Castanhal ou Vitória x Glória

Qual é a premiação da segunda fase da Copa do Brasil?

Getty Images

Nas primeiras fases da Copa do Brasil, a separação da premiação é feita de acordo com o Ranking de Clubes na CBF e, por isso, tem valores maiores para equipes com as melhores posições. Depois disso, a premiação permanece a mesma para todos os times nas fases seguintes.

1ª Fase: R$ 1,27 milhão (grupo 1); R$ 1,09 mil (grupo 2) e R$ 620 mil (grupo 3)

R$ 1,27 milhão (grupo 1); R$ 1,09 mil (grupo 2) e R$ 620 mil (grupo 3) 2ª Fase: R$ 1,5 milhão (grupo 1), R$ 1,19 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

R$ 1,5 milhão (grupo 1), R$ 1,19 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3) 3ª fase: R$ 1,9 milhão

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil?

Getty Images

Os principais jogos da Copa do Brasil, nas primeiras fases, serão transmitidos pelo SporTV, na TV fechada, enquanto os duelos de mata-mata também serão transmitidos pela TV Globo, na TV aberta.

Além disso, para esta temporada, os torcedores podem acompanhar os jogos pelo Amazon Prime Video, no streaming. Ao todo, a empresa transmitirá 36 jogos da competição para todo o Brasil.