Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022? Quanto o campeão ganha?

Uma das competições mais desejadas pelos clubes brasileiros, principalmente pela generosa premiação, a Copa do Brasil está perto de uma nova edição. A CBF divulgou, ainda assim, os novos valores da premiação da competição neste ano.

Para esta edição, a entidade realizou uma mudança no número de vagas da distribuição das equipes nos potes para as primeiras fases.

Dito isso, as dez equipes mais bem ranqueadas receberam R$ 1,1 milhão só por participar da primeira fase, enquanto os times do pote B e C receberam R$ 950 mil e R$ 540 mil, respectivamente.

Ao todo, o grande campeão pode levar pouco mais de R$ 70 milhões de premiação pelo título da Copa do Brasil 2022.

Agora, a GOAL te mostra quanto cada time pode ganhar em cada fase da Copa do Brasil.

Quais são os grupos dos times da Copa do Brasil?

Nas etapas preliminares da competição, quando 80 times decidem quem avança, os valores são diferentes de acordo com os grupos que os times disputam. Veja os grupos:

Pote A (R$ 1,15 milhão)

Grêmio

Santos

São Paulo

Internacional

Ceará

Cruzeiro

Atlético-GO

Chapecoense

Vasco da Gama

Sport

Pote B (R$ 990 mil)

Cuiabá

Goiás

Juventude

Vitória

Coritiba

Avaí

CRB

Ponte Preta

CSA

Vila Nova

Pote C (R$ 560 mil)

Chapecoense, Vasco, Sport, Vitória, CRB, Ponte Preta, CSA, Vila Nova, Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu, Figueirense, Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense, Novorizontino, Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT, Sergipe, ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal, Porto Velho, Sousa, Tocantinópolis, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu, Lagarto, Trem-AP, Maricá-RJ, Glória-RS,Pouso Alegre, Azuriz-PR, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI,Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS

Qual a premiação nas primeiras fases da Copa do Brasil?

Na primeira, segunda e terceira fase, a separação é feita de acordo com o Ranking de Clubes na CBF e, por isso, tem valores maiores para equipes com as melhores posições. Depois disso, a premiação permanece a mesma para todos os times nas fases seguintes.

1ª Fase: R$ 1,15 milhão (grupo 1); R$ 990 mil (grupo 2) e R$ 560 mil (grupo 3)

R$ 1,15 milhão (grupo 1); R$ 990 mil (grupo 2) e R$ 560 mil (grupo 3) 2ª Fase: R$ 1,35 milhão (grupo 1), R$ 1,07 milhão (grupo 2) e R$ 675 mil (grupo 3)

R$ 1,35 milhão (grupo 1), R$ 1,07 milhão (grupo 2) e R$ 675 mil (grupo 3) 3ª fase: R$ 1,5 milhão

R$ 1,5 milhão 4ª fase: R$ 2 milhões

Qual a premiação das oitavas, quartas e semifinal da Copa do Brasil?

Nas oitavas de final os times participantes receberam cerca de R$ 2,6 milhões de premiação. Após isso, no Top 8 da Copa do Brasil, as premiações seguem ficando cada vez maiores.

Os times posicionados nas quartas de final vão levar para casa aproximadamente R$ 3,3 milhões. Já no grande duelo das semifinais, os times vão receber cerca de R$ 7 milhões.

Qual a premiação da final da Copa do Brasil?

A grande final da Copa do Brasil dará, novamente, uma premiação vantajosa. O grande campeão da edição ficará com R$ 54 milhões, enquanto o vice-campeão levará R$ 22 milhões.

Ao todo, o campeão da Copa do Brasil, nesta edição, pode levar R$ 72,8 milhões em premiações, é claro, se participar de todas as fases da competição.