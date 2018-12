Técnico do Everton lamenta chances perdidas por Richarlison contra o City

O brasileiro não conseguiu marcar nenhum gol, enquanto isso viu seu compatriota, Gabriel Jesus marcar dois contra sua equipe

O Manchester City confirmou o favoritismo jogando em casa e não deu chances para o Everton. Os citzens venceram a partida por 3 a 1, com dois gols de Gabriel Jesus e um de Sterling. Dominic Calvert-Lewin descontou para os visitantes. Mesmo assim, os Toffees criaram diversas oportunidades de gols, mas não conseguiram ameaçar a soberania do time de Guardiola. Com duas oporunidades claras perdidas por Richarlison, o técnico Marco Silva lamentou a má noite do brasileiro.

"Até eles marcarem o primeiro gol, o jogo estava dentro do esperado e planejado. Eles não chutaram nenhuma vez. A melhor chance até aquele momento foi a oportunidade de Richarlison. Uma grande, grande chance. Depois disso, o jogo mudou", falou, frustrado, o português.

Silva reconheceu que "o City mereceu os três pontos" e disse que para enfrentar o Manchester City no Etihad é necessário ser "perfeito na defesa". Nesse quesito, o destaque negativo ficou por conta de Yerry Mina. O ex-Palmeiras participou diretamente nas três jogadas dos gols do time de Guardiola e não conseguiu repetir as boas atuações que vinha tendo. Ele falou sobre a necessidade de melhorar a defesa para as próximas partidas. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

(Foto: Getty Images)

"Nós tínhamos três contra um na nossa área. Quando um time tem Keane e Mina contra Gabriel Jesus e eles marcam o gol, isso significa que podemos melhorar. Eles fizeram o 3 a 1 muito rapidamente, após isso nós tivemos três chances claras de marcar", falou Silva.