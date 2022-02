Tchê Tchê não deve seguir no Atlético-MG; qual o destino do volante do São Paulo?

Tchê Tchê está emprestado pelo São Paulo ao Atlético-MG até o fim do Campeonato Mineiro, que tem final prevista para abril. O volante de 29 anos não deve permanecer na Cidade do Galo ao término do vínculo, uma vez que o clube não pretende pagar 3,5 milhões de euros (R$ 20,57 milhões na cotação atual) para adquiri-lo, conforme estabelecido em contrato.

A volta ao Morumbi também é tratada como um fato difícil, mesmo que seu compromisso se encerre apenas em 31 de março de 2023. A diretoria deseja se livrar do salário do atleta, considerado elevado, e Tchê Tchê não vislumbra retorno ao CT da Barra Funda neste momento. Ele, portanto, deve ser novamente negociado, seja por empréstimo ou em definitivo, conforme apurado pela GOAL.

A dois meses do fim do contrato com o Atlético-MG, Tchê Tchê ainda não tem definição sobre o seu futuro. Ao menos, três clubes demonstraram interesse em sua contratação no mercado da bola – houve consultas de dois brasileiros (um da Série A e outro da Série B) e um time dos Estados Unidos. O Fortaleza não está entre os interessados em contar com o meio-campista.

Mesmo com o Cuca, responsável por solicitar a sua contratação no ano passado, Tchê Tchê começou a perder espaço no Atlético-MG. Nos últimos 20 jogos que disputou pelo time na temporada passada, fez 12 na condição de reserva (entrando no decorrer do jogo).

Neste ano, sob o comando de El Turco Mohamed, só esteve em campo quando o técnico utilizou os reservas. A chegada do Otávio, que desembarcou em Belo Horizonte no início de fevereiro, deve tirar ainda mais espaço de Tchê Tchê no elenco.

Otávio já tem pré-contrato assinado com o Atlético-MG a partir de julho. Antes disso, defenderá a equipe por empréstimo, vindo do Bordeaux, da França.