Suspeito de atentado contra ônibus do Grêmio consegue habeas corpus e deixa prisão

Após três dias detido no presídio modular de São Leopoldo (RS), o homem suspeito de ter arremessado uma pedra contra o ônibus do Grêmio antes do clássico Gre-Nal teve um habeas corpus concedido nesta segunda-feira (14). Com isso, o indivíduo, que teria provocado o adiamento da partida, marcada inicialmente para o último dia 26, deixou a prisão pela manhã.

O homem, de 20 anos, saiu através de um habeas-corpus conseguido pelo advogado Maiquel Veiga, responsável por sua defesa.

“A Justiça concedeu habeas corpus por se tratar de um réu primário, que trabalha e estuda e por ter sido também um evento isolado. Agora vamos esperar se a delegada vai indiciar ou não o meu cliente. Se indiciar aí vamos ter que esperar a decisão do Ministério Público, se vai ou não oferecer denúncia”, disse o advogado.

Em contato com a reportagem da GOAL, a delegada Ana Caruzo, responsável pela investigação do caso, afirmou que a polícia vai indiciar o suspeito pelo atentado contra o ônibus gremista.

“A polícia vai indiciar, e estamos fazendo mais diligências para buscar outros suspeitos de terem participado deste ato. Segundo depoimento do suspeito, ele disse que havia outra pessoa que estava distribuindo as pedras para arremessar no ônibus do Grêmio. Ele reconheceu no vídeo a pessoa, mas ele também disse que estava embriagado”, afirmou a delegada.

O nome do suspeito segue em sigilo, mas as informações são de que ele é natural da cidade de Tramandaí, cidade do litoral gaúcho, trabalha como vidraceiro e é estudante do ensino médio.

A família do suspeito é de classe média: a mãe é diretora de uma escola de educação infantil e o padrasto é bem colocado no mercado de trabalho em Imbé, outra cidade litorânea que fica ao lado de Tramandaí.

Relembre o caso

O Gre-nal 435 aconteceria no dia 26 de fevereiro. Porém, no caminho para o Beira-Rio, o ônibus que levava a delegação do Grêmio para o duelo foi apedrejado.

Lucas Uebel/Grêmio/ Divulgação

Villasanti, volante do Tricolor, foi antigido no rosto e precisou ser levado ao hospital.

O duelo foi remarcado e disputado no dia 9 de março, com o Inter vencendo por 1 a 0.