Polícia prende autor de atentado contra o ônibus do Grêmio

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu na tarde desta quinta-feira o autor do atentado contra o ônibus da delegação do Grêmio, no clássico GreNal que era para ter sido realizado no dia 26 de fevereiro.

O infrator tem 20 anos e não possui antecedentes criminais. Ele estava na cidade litorânea de Tramandaí, distante aproximadamente 120 km de Porto Alegre. O infrator estava trabalhando no momento em que a polícia o prendeu.



Segundo as investigações, o infrator é componente da torcida Guarda Popular, a maior organizada do Internacional.



A pedra arremessada acabou atingindo o rosto do volante gremista Villasanti, que sofreu traumatismo craniano, além de escoriações pelo corpo. Por isso, o suspeito está sendo indiciado por tentativa de homicídio com dolo eventual.



O suspeito esteve presente no clássico GreNal disputado na última quarta-feira, na vitória do Inter por 1 a 0, e vinha sendo nos últimos dias monitorado pela polícia.



A delegada Ana Luiza Tarouco, responsável pela investigação, disse que mais quatro suspeitos de participar do atentado também terão suas prisões preventivas decretadas e deverão ser detidos nos próximos dias.