Suíça x Romênia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pela quarta rodada do grupo I; veja como acompanhar na internet

Suíça e Romênia entram em campo na tarde desta segunda-feira (19), na Swissporarena, em Lucerna, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo I das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada.

Com 100% de aproveitamento e 9 pontos, a Suíça conta com o apoio de sua torcida para buscar mais uma vitória e ficar perto de uma vaga na Euro 2024. Destaque da seleção nos últimos meses, Embolo é desfalque por lesão no joelho.

Já a Romênia empatou na rodada passada, mas manteve a sua vice-liderança, com 7 pontos marcados. O goleiro Radu é baixa na equipe visitante.

Prováveis escalações

Suíça: Sommer; Lotomba, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Amdouni, Seferovic, Vargas.

Romênia: Moldovan; Manea, Dragusin, Burca, Oprut; Marin, Baluta, Stanciu; Morutan, Puscas, Man.

Desfalques

Suíça

Embolo se recupera de uma lesão no joelho.

Romênia

Radu está lesionado.

Quando é?