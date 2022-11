Quem será o substituto de Benzema na França para a Copa do Mundo?

O atacante foi cortado faltando três dias para a estreia; imprensa aponta dois possíveis substitutos, enquanto Girou deve ficar com a vaga de titular

Faltando apenas três dias para a estreia da França na Copa do Mundo, Karim Benzema, um dos principais jogadores da seleção, foi cortado da lista de convocados. O atacante, em seu primeiro treino com o grupo, precisou ser levado ao hospital, onde foi constatada uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

A bruxa está solta na França, que precisou fazer seu terceiro corte no elenco para a Copa do Mundo - e isso depois de já não poder contar com todos os jogadores na hora da convocação. Depois de Kanté, Pogba e Maignan, e precisar substituir Nkuku, a seleção de Didier Deschamps viu mais uma lesão atrapalhar - e muito - os planos para o Mundial. Vivendo grande fase, o recém eleito melhor jogador do mundo, Benzema também está fora.

Em um primeiro momento chegou-se a achar que Benzema poderia perder apenas a estreia da França mas, após realização de exames, ficou constatado um problema maior, e a Federação, por meio de uma nota oficial, informou o corte do atacante. O próprio jogador foi às redes sociais dizer que preferiu ficar de fora para dar seu lugar para "alguém que possa ajudar nosso grupo a ter uma grande Copa do Mundo". E a questão que fica agora é:

Quem será o substituto de Benzema na Copa do Mundo?

A solução imediata para a seleção francesa, pensando no time titular, é que Olivier Giroud herde a vaga deixada por Benzema no ataque. Entre os 25 convocados que restaram, ele é o que mais chega próximo ao papel do atacante do Real Madrid.

Mas, para além disso, a França também fica com uma vaga em aberto para poder convocar algum outro jogador que não tenha entrado para a lista final de 26 nomes, essa questão está um pouco mais em aberto. O único requisito da Fifa é que o nome escolhido tenha estado na pré-lista enviada pela Federação antes da escolha final dos convocados, fora isso, a escolha é livre, podendo até ser de outra posição.

No caso da França, assim como fez o Brasil, por exemplo, os 55 nomes enviados previamente à entidade não foram divulgados, de forma que não é possível ter certeza de quem estava nela. No entanto, existem algumas suposições de nomes e, entre eles, dois parecem ser os mais prováveis para serem chamados de última hora.

Em boa forma, vivendo bons momentos e com posições equivalentes à de Benzema estão Martin Terrier, do Rennes, e Wissam Ben Yedder, do Monaco, que, na imprensa francesa, aparecem como mais prováveis para a vaga em aberto. Caso seja do interesse de Didier Deschamps repor a ausência de Benzema, ele tem até segunda-feira (21), para apontar o escolhido .