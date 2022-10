Por que a seleção brasileira não vai divulgar a lista dos 55 convocados para a Copa do Mundo?

Relação de Tite para o Mundial do Qatar foi enviada para a Fifa nesta sexta

A seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do Qatar começa a ganhar forma nesta sexta-feira (21). O técnico Tite envia à FIFA a lista de 55 jogadores pré-convocados. Destes nomes, sairão os 26 que serão anunciados no dia 7 de novembro.

Inicialmente, a ideia de Tite era tornar pública a lista dos 55, assim como fez o Uruguai, que divulgou todos os pré-convocados. O treinador, no entanto, foi convencido por membros de sua comissão técnica a não divulgar os nomes. A FIFA, vale destacar, não obrigada divulgação.

A ideia de Tite em divulgar os nomes era evitar problemas como em 2018, quando a lista dos então 35 pré-convocados foi divulgada por um portal de notícias. A situação causou desconforto externo. O zagueiro Dedé, por exemplo, estava na lista sem nunca ter sido convocado, enquanto Gil, que fez parte da preparação, ficou de fora.

Alguns dos argumentos utilizados por pessoas da comissão técnica e da CBF para que Tite não divulgasse a lista foi evitar debates intensos na imprensa em cima de nomes que talvez nem sejam lembrados no dia 7 ou até mesmo uma pressão desnecessária nesse momento.

Getty Images

Enquanto não divulga a lista final, a comissão técnica segue o trabalho de observação "in loco". Cleber Xavier e Bruno Baquete, analista de desempenho, vão acompanhar os jogos de Juventus e Empoli, Roma e Napoli, Sevilla e Copenhagen e Barcelona e Bayern de Munique.

Tite e Matheus Bachi estarão em Newcastle e Aston Villa, Manchester United e West Ham, Liverpool e Napoli, e Juventus contra PSG.

César Sampaio e Rodrigo Lasmar, vão para a Inglaterra entre os dias 2 e 3 de novembro para visitar jogadores e entender a situação física deles, como no caso de Richarlison, que se lesionou recentemente durante uma partida entre Tottenham e Everton.