Benzema está fora da Copa do Mundo por lesão

Atacante da França sofreu lesão na coxa em treino de preparação e foi cortado da seleção francesa

A três dias do primeiro jogo na Copa do Mundo 2022, Karim Benzema teve que deixar o treino da seleção da França após sofrer uma lesão durante a atividade. E a notícia foi a pior possível para a delegação de Les Bleus não só para a estreia diante da Austrália, na terça-feira (22), como também para o restante do Mundial no Qatar, já que o atacante francês está oficialmente cortado do elenco que disputa o torneio no próximo mês.

Vale destacar que os atuais campeões mundiais têm sofrido com lesões na preparação para o torneio. Jogadores importantes como Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Paul Pogba, N'Golo Kanté e Christopher Nkunku também serão desfalques na competição por causa de problemas físicos.

Veja a seguir o que se sabe sobre a situação e o diagnóstico do artilheiro.

Qual a lesão de Benzema?

Benzema ainda não tinha treinado com os seus companheiros de França desde que se juntou ao plantel até sábado, dia 19. Ele focava na sua recuperação e trabalhava à parte com o zagueiro Raphaël Varane. Foi, portanto, o primeiro teste sobre seu estado de preparo físico.

O atacante passou por uma bateria de exames, e a ressonância magnética a que foi submetido confirmou o temor inicial da equipe médica da França. Foi constatada uma lesão muscular na coxa esquerda que irá demandar pelo menos três semanas de recuperação, o que levou a comissão técnica de Didier Deschamps a optar por cortá-lo do elenco - a seleção tem o direito de convocar um dos jogadores relacionados à Fifa na pré-lista de 50 nomes que foi enviada antes da relação final.

A segunda Copa consecutiva que Benzema não atua

Vencedor da Bola de Ouro em 2022, Benzema faria seu retorno às Copas do Mundo após ficar de fora em 2018, quando a França foi campeã mundial na Rússia. Na temporada 2022/23, no entanto, ele tem sofrido com lesões musculares constantes que o tiraram de seguidos compromisso do Real Madrid: ele fez apenas 12 dos 21 jogos do time até a pausa para a Copa. Sua última partida foi no dia 2 de novembro, na goleada do time em cima do Celtic, pela Champions League.

Deschamps cortou Benzema

Com a confirmação da lesão, o técnico Didier Deschamps confirmou o corte de Benzema do elenco que disputa a Copa do Mundo no Qatar. Em pronunciamento oficial, ele lamentou a má notícia.

"Estou extremamente triste por Karim, que fez dessa Copa do Mundo um de seus maiores objetivos. Apesar desse novo golpe sofrido pela seleção da França, tenho total confiança no meu grupo. Faremos de tudo para dar conta do enorme desafio que nos aguarda", disse.

A decisão de Deschamps sobre o substituto de Benzema deve sair logo, já que ele tem até a véspera da estreia da equipe no Mundial para anunciar o nome à Fifa - ou seja, até a segunda-feira, dia 21.

Quem pode substituir Benzema?

Olivier Giroud é quem deverá ocupar a vaga de Benzema, já que é seu substituto natural na linha de frente do ataque. Quanto à reposição no grupo dos 26 convocados, pode-se imaginar que o treinador convoque outro centroavante: Martin Terrier, do Rennes, e Wissam Ben Yedder, do Monaco, estão em melhor forma para fazer parte do elenco dos Bleus.