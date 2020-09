Suárez vive jornada por saída do Barcelona: de prova de italiano a dinheiro exigido dos catalães

Com muitos estrangeiros no elenco, Juventus espera que Suárez obtenha passaporte italiano para avançar na negociação

Luis Suárez segue tentando resolver sua situação com o Barcelona. É claro que a questão financeira pesa em qualquer transferência deste porte, mas não é só isso. Com a Juventus como principal interessada, o uruguaio viajou à após treinar com o Barça, nesta quinta-feira (17), para realizar uma prova de idioma na tentativa de garantir uma cidadania italiana, conforme apurado pela Goal.

Atual campeão da , a Velha Senhora atingiu a cota máxima de jogadores estrangeiros para a temporada 2020/21. Dessa forma, para contar com os serviços de Suárez, o atacante precisaria obter passaporte italiano antes de qualquer transferência.

A Goal já havia antecipado que o atacante e o clube italiano acertaram ainda em setembro um contrato válido por três anos no valor de € 10 milhões (R$ 62 milhões) por temporada, mas ainda existe essa pendência referente ao número de estrangeiros no elenco.

O atual vínculo de Suárez com o é válido até 2021, porém, ele espera poder sair de graça e ainda receber seu atual salário de 14 milhões de euros (R$ 87 milhões) de forma integral, algo que também foi concedido a outros ídolos culés, como Xavi e Iniesta.

O clube culé concorda em liberar o jogador de graça, mas não pretende pagar a totalidade de seu salário, principalmente pelo fato de ele estar se transferindo a um concorrente direto do Barcelona por títulos europeus. Xavi e Iniesta deixaram a Europa com destino a centros bem menos badalados do futebol.

Enquanto o passaporte italiano de Suárez não sai e o impasse pela questão salarial continua, existe a possibilidade de o uruguaio seguir na Catalunha. Caso isso de fato aconteça, Ronald Koeman já afirmou que o jogador será aproveitado na equipe, assim como os demais atletas do elenco.

Foto: Miguel Ruiz - FC Barcelona

"Suárez será mais um [jogador no elenco] se ficar. Falei com ele esta manhã. Vamos esperar para ver sua transferência será concretizada”, explicou o treinador holandês à TV3. “Respeitamos os contratos e, desde o primeiro dia, dissemos que se ele continuar no plantel, será mais um", completou.

Apesar de seguir treinando com o restante da equipe, Suárez não participou de nenhum dos dois amistosos do Barcelona, enquanto Coutinho foi titular ao lado de Messi.

Com futuro ainda incerto, Suárez continua sendo mais uma distração para o Barça, que busca se reerguer na próxima temporada sob o comando de Koeman.