Suárez na Juventus: clube acerta valores e fica perto de confirmar atacante do Barcelona

Atacante fará um exame de línguas na próxima semana para conseguir um passaporte italiano antes de sua mudança para Turim

Fora dos planos do para a próxima temporada, Luis Suárez está cada vez mais próximo da . Como a Goal apurou, o uruguaio já chegou a um acordo com um contrato de três anos no valor de 10 milhões de euros por temporada.

No entanto, para concretizar o acerto, o jogador precisa fazer um exame de língua italiana nos próximos dias para obter o passaporte europeu. Suárez é uruguaio, mas como é casado com uma italiana - a cidadania europeia é fundamental, já que a cota de contratação de estrangeiros do clube está esgotada.

Suárez assinou com o Barcelona em 2014 e marcou 198 gols em 283 partidas, além de quatro títulos da e uma .