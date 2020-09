O jogo de xadrez entre Suárez e Barcelona: e se ele ficar?

Após ter sua saída como quase certa, agora existe a possibilidade de que o uruguaio siga no clube

A novela entre Luis Suárez e o pode não chegar ao fim por enquanto. A ida do uruguaio à pode ter melado e Koeman já trabalha com a possibilidade do atacante seguir na equipe: será mais um jogador do time".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desde que chegou ao Barcelona, Ronald Koeman já deixou claro que Suárez não fazia parte de seus planos para o time, que deve passar por uma reformulação nas mãos do holandês. Muitas especulações acerca do futuro do camisa 9 começaram, e a Juventus parecia ser o destino certo.

Mais times

Agora, porém, segundo a rádio catalã RAC1, o atacante recusou a ida ao clube italiano, já que, por problemas no passaporte, poderia perder a primeira fase da Liga dos Campeões. Desta forma, mesmo com outros interessados na contratação do atacante - entre ele e -, Koeman já trabalha a possibilidade da permanência de Suárez.

Apesar de não tê-lo em seus planos, treinador disse que não colocaria o atacante na "geladeira" e o trataria como qualquer outro jogador do elenco. "Eu estava conversando com ele esta manhã. Vamos esperar para ver se fica ou não. Respeitamos os contratos e, desde o primeiro dia, dissemos que se ele continuar no time, será mais um", afirmou Koeman à TV3.

Algo que pode atrapalhar a permanência do Suárez no Barcelona, principalmente se ele quiser jogar, é justamente uma questão em seu contrato. O vínculo entre o atacante e o clube se renovaria automaticamente caso ele participasse de ao menos 60% dos jogos da equipe na temporada. Considerando que ele já não faz parte dos planos, tê-lo por mais tempo não é algo bom para o Barcelona.

Por outro lado, deixar Suárez no banco também não parece uma boa ideia. Além de tornar uma venda mais difícil e estar gastando bastante dinheiro com um jogador que não atua, ainda existe o fator Messi.

Mais artigos abaixo

A relação do camisa 10 com o Barcelona já não anda muito boa - ainda mais depois que ele tentou deixar o clube, que o impediu de fazê-lo sem custos apesar do combinado que tinham - e, o que será feito de seu grande companheiro pode pesar ainda mais. O argentino já não havia ficado muito satisfeito quando Suárez foi "liberado" do clube, com ele na "geladeira" as coisas poderiam se complicar ainda mais.