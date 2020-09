Titular, Coutinho faz gol e se 'reapresenta' a Messi no Barcelona

Brasileiro volta ao Barcelona buscando um lugar entre os titulares e, mais que isso, a afirmação no clube após empréstimo para o Bayern

São só amistosos, mas Philippe Coutinho tem deixado boa impressão nesse retorno ao . Campeão europeu com o e sempre dizendo que o objetivo agora é se firmar no clube catalão, o brasileiro foi titular no jogo contra o nesta quarta-feira (16/09) e marcou seu segundo gol em duas partidas seguidas nessa volta à .

Lookin' good there, Phil! 💖 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020

No sábado, Coutinho saiu do banco no intervalo e marcou poucos minutos depois, de pênalti, contra o Nàstic, já sem os titulares em campo. Desta vez ele foi titular na vaga de Dembelé e completou para as redes após uma ótima movimentação do ataque, em jogada que saiu após belo passe de Messi nas costas de defesa rival.Na linha dos três meias, Coutinho atuou aberto pela esquerda, com o português Francisco Trincão do lado direito, e Griezmann por dentro. Messi jogou mais à frente, mas o ataque se mexeu bastante, até pela natural movimentação do argentino e ausência de um camisa 9 mais fixo. A melhor jogada do quarteto foi exatamente o gol que abriu o placar. Griezmann carregou até a entrada da área e deu para Messi, que limpou para dentro, ameaçou o chute, mas tocou para a ultrapassagem de Trincão. O português só rolou para o meio, e Coutinho completou.

Com a iminente saída de Suárez e a conhecida insatisfação de Messi com as capacidades do elenco atual, o ânimo de Coutinho, parecendo à vontade em campo, não deixa de ser uma boa notícia para o ataque do Barcelona. A formação ficou em campo até os 18 minutos do segundo tempo, quando o time vencia por 3 a 1, dois gols de Messi, e o técnico Ronald Koeman trocou todo o time. Os reservas não mexeram mais no placar.



O próximo compromisso do Barça, último do time antes da estreia no Campeonato Espanhol, é contra o Elche, pelo tradicional Troféu , sábado, no Camp Nou. O começo de é no final de semana seguinte, também em casa, diante do .

De volta, Coutinho está em sua terceira temporada pelo clube. A primeira (2017-18) foi pela metade, quando ele chegou no inverno europeu, saindo do , e fez 22 jogos por Campeonato Espanhol e . Na seguinte (2018-19), completa, foram 54 partidas, sendo 38 como titular, mas as atuações não foram boas o bastante para seguir com moral no clube. Veio então um ano emprestado para o Bayern de Munique, onde foi campeão alemão e da , ainda que sem grande protagonismo. E agora o retorno ao Barcelona.