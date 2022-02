Sporting x Manchester City: escalação, desfalques e mais das oitavas da Champions League 21/22

Em Lisboa, Sporting e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (15), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

A equipe portuguesa foi a segunda colocada do C na primeira fase, enquanto os Citizens concluíram em primeiro no grupo A.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Sporting espera que o artilheiro, Pedro Gonçalves, com 13 gols na temporada, seja liberado pelo departamento médico, após um problema muscular.

A equipe mandante deve ir a campo com a formação 3-4-4, com Paulinho e Slimani também no ataque.

Já o Manchester City não terá Walker, suspenso. Além disso, Gabriel Jesus e Grealish, com problemas físicos, são dúvidas.

Rodri, De Bruyne, Laporte e Cancelo, poupados no fim de semana, chegam com força total para o duelo.

Possível escalação do Sporting: Adan; Inacio, Coates, Feddal; Porro, Nunes, Palhinha, Reis; Sarabia, Paulinho, Gonçalves.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Laporte, Cancelo; B Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

DESFALQUES

SPORTING:

MANCHESTER CITY:

TRANSMISSÃO AO VIVO

