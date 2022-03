Sport x CRB: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal da Copa do Nordeste 2022

Sport e CRB se enfrentam neste domingo (27), na Arena de Pernambuco, a partir das 18h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para PE e AL), na TV aberta, na ESPN, na TV fechada, e no pay-per-view do Nordeste FC - veja aqui mais informações sobre o serviço.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x CRB DATA Domingo, 27 de março de 2022 LOCAL Arena de Pernambuco - Recife, PE HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para PE e AL), na TV aberta, a ESPN, na TV fechada, e o pay-per-view do Nordeste FC, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, na Arena de Pernambuco.

MAIS INFORMAÇÕES

Com promessa de casa cheia no domingo (27), Sport e CRB definem o outro finalista da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco.

O Leão busca igualar a marca de Bahia e Vitória - os maiores vencedores do torneio - e conquistar o quarto troféu.

Após empatar sem gols com o CSA, o Sport garantiu a classificação à semi nos pênaltis (3 a 1), enquanto o CRB venceu o Ceará na Arena Castelão, também nos pênaltis.

O equilíbrio é a principal marca entre as equipes. Em oito jogos disputados na Copa do Nordeste, são três vitórias para cada lado, além de dois empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 0 Floresta Copa do Nordeste 19 de março de 2022 CSA 0 (1) x (3) 0 Sport Copa do Nordeste 23 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Sampaio Corrêa Série B 9 de abril de 2022 A definir Guarani x Sport Série B 16 de abril de 2022 A definir

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 CRB Copa do Nordeste 19 de março de 2022 Ceará 0 (3) x (4) 0 CRB Copa do Nordeste 24 de março de 2022

Próximas partidas