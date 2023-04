Sport x Petrolina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (7), pela semi do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Petrolina se enfrentam na tarde desta sexta-feira (7), na Ilha do Retiro, a partir das 16h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Retrô x Salgueiro na final. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para PE), na TV aberta, e do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada e invicto no Estadual (nove vitórias e três empates), o Sport encerrou a primeira fase no Pernambucano na liderança, com 30 pontos, enquanto o Petrolina, em quarto, com 19 pontos, eliminou o Santa Cruz na segunda fase. Na ocasião, empatou no tempo normal em 1 a 1, mas venceu nos pênaltis por 5 a 4.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Petrolina nunca venceu o Sport. Foram 16 derrotas e quatro empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Pernambucano de 2023, o Leão venceu por 2 a 0.

Prováveis e scalações

Sport: Renan, Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús, Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho, Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Petrolina: Alan; Denner, Heverton, Mailson e Igor Tavares; Kiko, Vinicinho e Eduardo; Acauã, Emerson Galego e Everton Felipe. Técnico: William Lima.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Petrolina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?