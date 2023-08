Sport x Ituano: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (25), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport Recife recebe o Ituano na noite desta sexta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Brigando pela liderança da Série B, o Sport, com 45 pontos, está a dois do líder Vitória. Nos últimos dois jogos, empatou com o Sampaio Corrêa sem gols, e foi derrotado pelo Guarani por 3 a 1. Já o Ituano, com 29 pontos, está a quatro do Sampaio Corrêa, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Sport soma três vitórias, contra duas do Ituano, além de dois empates. No mais recente confronto, válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Tyere, Sabino e Victor Gabriel; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ituano: Jefferson Paulino; Iury, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Rafael Carvalheira e Yann Rolim; Hélio Borges, Wesley e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho.

Desfalques

Sport

Igor Cairús, suspenso pelo STJD, segue fora.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?