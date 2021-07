Sport x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real Atravessando momentos opostos, Sport e Palmeiras se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro . Enquanto o Verdão busca a terceira vitória consecutiva, o Leão vem de duas derrotas e dois empates seguidos. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para São Paulo e Pernambuco), na TV aberta, e no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Palmeiras DATA Domingo, 4 de julho de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recie, PE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Candido (RN)

Quarto árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistente VAR: Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Leão busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão 2021 / Foto: divulgação Sport

A Globo (para SP e PE), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 16h. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há quatro rodadas (dois empates e duas derrotas), o Sport entra em campo pressionado por um resultado positivo em casa.

Para o confronto, o técnico Umberto Louzer não poderá contar mais uma vez com Patric. O jogador, que foi afastado da equipe nos últimos dois jogos por causa de um ato de indisciplina, também testou positivo para Covid-19 e ficará afastado por mais 10 dias.

"A situação de Patric já está resolvida. Internamente, tudo foi acertado. Agora é valorizar os atletas que se dedicaram, pontuaram fora de casa diante do forte time do Santos e agora precisam se recuperar para buscar a vitória diante de um adversário muito difícil também que é o Palmeiras, no domingo, na Ilha do Retiro", analisou o treinador.

O Palmeiras, por outro lado, chega embalado com duas vitórias seguidas no Brasileirão.

O técnico Abel Ferreira terá os retornos de Mayke e Rony, enquanto Kuscevic, expulso na vitória sobre o Internacional, e Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Sextou com treino! 💪

Seguimos na preparação e, se sentindo em casa, Deyverson falou sobre a sua volta, as #CriasDaAcademia e muito mais! Confira tudo na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/cju2dr1EiD #AvantiPalestra pic.twitter.com/E5dx8yTftZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 2, 2021

Provável escalação do Internacional: Daniel (Marcelo Lomba); Renzo Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Edenilson, Lucas Ramos, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto (Thiago Galhardo).

Provável escalação do Sport: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Renan e Victor Luis; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Wesley (Rony); Deyverson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 28 de junho de 2021 Santos 0 x 0 Sport Brasileirão 1 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Sport Brasileirão 7 de julho de 2021 19h15 (de Brasília) Sport x Fluminense Brasileirão 10 de julho de 2021 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 2 Bahia Brasileirão 27 de junho de 2021 Internacional 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 30 de junho de 2021

Próximas partidas