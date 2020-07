SPAL x Roma: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela 34ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na internet

Brigando por uma vaga na , a visita o nesta quarta-feira (22), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodda do Campeonato Italiano. A partida não terá transmissão ao vivo no . Aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO SPAL x Roma DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Paolo Mazza / Stadio Comunale - Ferrara, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar de ter empatado com a Inter na última rodada, Roma não está ameaçada e tem tudo para alcançar a classificação para a Europa League 2020/21.

O resultado deixou a Roma na quinta colocação, com 58 pontos - dois acima do e do .

Para o duelo, Chris Smalling e Kolarov voltarão à equipe titular, enquanto Spinazzola e Zappacosta começarão nas laterais.

Já o SPAL vive um drama no Italiano. Lanterna da competição, a equipe soma apenas 20 pontos, e acumula cinco derrotas seguidas.

Alessandro Murgia substituirá o suspenso D'Alessandro no meio-campo, enquanto Floccari atuará ao lado de Petagna no ataque.

Provável escalação da Roma: Lopez; Smalling, Mancini, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Provável escalação do SPAL: Letica; Cionek, Vicari, Tomovic, Reca; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti; Petagna, Floccari.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 2 x 1 Verona Campeonato Italiano 15 de julho de 2020 Roma 2 x 2 Inter Campeonato Italiano 19 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Roma x Campeonato Italiano 26 de julho de 2020 A determinar x Roma Campeonato Italiano 29 de julho de 2020 16h45 (de Brasília)

SPAL

JOGO CAMPEONATO DATA SPAL 0 x 4 Campeonato Italiano 16 de julho de 2020 Brescia 2 x 1 SPAL Campeonato Italiano 19 de junho de 2020

Próximas partidas