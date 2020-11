Southampton x Manchester United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Embalado com a goleada sobre o Istambul na Champions League, o Manchester United visita o neste domingo (29), às 11h (de Brasília), pela décima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Com 13 pontos e duas vitórias consecutivas na Premier League, o Manchester United entra em campo visando subir na tabela de classificação.

Para o duelo, o técnico Solskjaer não terá Anthony Martial no meio, que pode colocar Edinson Cavani entre os titulares.

Scott McTominay, Nemanja Matic, Fred e Donny van de Beek disputam por uma vaga no lugar de Paul Pogba.

📣 The latest team news update from the boss ahead of #SOUMUN on Sunday 📋#MUFC