Soteldo no Toronto FC: o que se sabe sobre o interesse canadense no venezuelano do Santos?

Meia venezuelano do Peixe tem proposta de R$ 33 milhões de equipe da Major League Soccer

Com uma proposta do Toronto FC, do Canadá, o Santos pode negociar o meia venezuelano Yeferson Soteldo. De acordo com a Gazeta Esportiva, a oferta do time da MLS é de seis milhões de dólares (aproximadamente R$ 33 milhões).

Detalhadamente, os canadenses pagariam quatro milhões de dólares (R$ 22 mi) pelos 50% que pertencem ao clube brasileiro e dois milhões de dólares (R$ 11 mi) pelos 25% que são do Huachipato, do Chile.

"Está demorando mais do que a gente imaginava. Sendo objetivo e transparente, o Soteldo tem dois caminhos: ou alguém aparece e compra a nossa parte, e a gente tira o transfer ban, ou a gente arruma os quatro milhões de dólares para pagar. Não apareceu nenhuma das duas, então o negócio vai se arrastando mais do que imaginava", afirmou o mandatário do time, Andres Rueda.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação)

O problema "Soteldo" segue incomodando o Santos. O Peixe está proibido de fazer contratações pela contratação do atleta, feita em 2019. Na ocasião, pagou 3,5 milhões de dólares (quase R$ 20 mi) por ele e mais de 100 jogos depois, nunca pagou nada, o que fez os chilenos acionarem a Fifa.

A tendência é que a transferência ocorra. Após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Lara, no dia 16 de março, o jogador de 23 anos ganhou folga para ficar na Venezuela e rever sua família depois de um ano. Pela pandemia, acabou retornando só no início de abril, o que causou multas em seu salário e piorou a relação.

No ano passado, a direção do Santos chegou a estudar a possibiliade de abrir mão dos direitos econômicos do atleta. Então, a dívida seria perdoada. Mas o jogador não quis o acerto, por medo de ter de voltar ao Huachipato.