Toronto oferece 6 milhões de dólares por Soteldo, do Santos; proposta não agrada Huachipato

Clube sinaliza com cerca de R$ 33,7 milhões por camisa 10. No Peixe, oferta é bem avaliada, mas chilenos não se empolgam

O Toronto FC, do Canadá, fez uma proposta ao Santos por Soteldo no valor de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33,7 milhões). A informação foi publicada inicialmente pela ATribuna.com.br e confirmada pela Goal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A reportagem apurou que internamente, no Santos, a proposta é bem avaliada, inclusive favoravelmente à venda. Mas o Peixe trabalha com a informação de que a oferta não agradou o Huachipato, dono da outra metade dos direitos econômicos do jogador e clube com o qual o Santos tem dívida milionária.

Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação

Por isso, para que haja um acordo pela transferência também é necessário o 'OK' dos chilenos. O Huachipato acionou o Peixe na FIFA por falta de pagamento na compra do atacante, em 2019, e o clube ficou impedido de registrar atletas. A dívida é de 4,8 milhões de dólares (cerca de R$ 26 mi na cotação atual) entre valor original, multa e taxas cambiais.

"No caso do Soteldo, a situação permanece. Ou o Santos acaba pagando o que deve com o ex-time ou eventualmente faz uma venda. Uma das duas alternativas deve ocorrer, espero que rapidamente. Nossa vontade é ficar com o jogador e resolver a parte financeira, estamos indo atrás. Espero resolver prontamente e ajudando", disse o presidente Andrés Rueda, na semana passada, em entrevista ao SporTV.

Camisa 10 do Santos, Soteldo tem 23 anos e fez um gol em oito jogos pelo time do técnico Ariel Holan na temporada 2021. Seu contrato é válido até dezembro de 2023.