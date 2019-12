Sonhando com Sampaoli, Palmeiras "acorda" com Luxemburgo e torcida se manifesta

Palmeiras vai de Sampaoli a Luxemburgo no comando do time em poucos dias. Torcida saudou o novo treinador mas detonou Galiotte e a direção

A torcida do reagiu nas redes sociais à contratação de Vanderleir Luxemburgo para ser o novo treinador do . Pronto para sua quinta passagem pelo clube, Luxa foi saudado pela torcida, que detonou a decisão do presidente do presidente Galiotte.

Em vídeo postado em suas redes sociais, Luxemburgo anunciou oficialmente o seu retorno ao comando do alviverde, onde já venceu duas vezes o Brasileirão (1993 e 1994), quatro vezes o (1993, 1994, 1996 e 2008) e um Torneio Rio- , em 2003. "É uma honra e uma satisfação muito grande poder estar aqui, vamos trabalhar bastante. Pela grandeza que o Palmeiras tem na elite do futebol brasileiro e mundial, é para brigar por títulos", disse em vídeo gravado no CT do clube.

Nos comentários os torcedores deram boas-vindas e desejaram boa sorte ao novo técnido do Palmeiras. Quem não recebeu o mesmo carinho foi o presidente Galiotte e a direção do clube. A torcida condenou a escolha e relembrou uma frase recente dita pelo presidente, quando afirmou que o alviverde "precisava acompanhar as mudanças do futebol".

Confira abaixo a reação da torcida após de Vanderlei Luxemburgo ser contratado pelo Palmeiras:

Acabei a reunião com a direção do Palmeiras faz alguns minutos.

Agora é oficial, estou de volta.

Retorno ao Clube com a mesma determinação e vontade que sempre me impulsionaram na carreira e no meu trabalho.

Vamos todos juntos:

AVANTI PALESTRA!!! pic.twitter.com/KoK8rM9878 — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) December 15, 2019

Seja bem vindo novamente Pofexô. Você é foda! 🐷💚

Torceremos, professor. Use a base! Não cometa o erro que nos emperrou em 2019. E rua para os perebas do elenco. Um abraço.

"O futebol passou por mudança e Palmeiras precisa acompanhar isso"



Semanas depois...



Vanderlei Luxemburgo.



"O futebol passou por mudança e Palmeiras precisa acompanhar isso"

Semanas depois...

Vanderlei Luxemburgo.

Maurício Galiotte, você está indo contra sua própria palavra.

Cadê a visão de futuro, reformulação, modernidade? Galiotte, o novo Tirone do @Palmeiras. #GaliotteIncompetente