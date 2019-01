Simeone próximo de renovação contratual com o Atlético de Madrid por mais uma temporada, informa jornal

Há sete anos no Atlético de Madrid, Simeone está perto de renovar vínculo com o time espanhol

Além da chegada de Alvaro Morata ao Atlético de Madrid, o time espanhol está determinado a renovar contrato com o treinador, Diego Simeone. Irmã e agente do comandante, Natalia Simeone estaria em Madri para fechar um acordo entre ambas as partes, segundo informações do site AS.

De início, a intenção do Atlético é renovar com Simeone até junho de 2021. Vale destacar que o vínculo atual entre clube e treinador termina apenas em 2020.



Por sete temporadas no Atlético, Simeone é o técnico com maior tempo em um mesmo clube entre os comandantes em La Liga 2018-19. Feito que poderia contribuir para o aumento de salário que já soma os 22 milhões de euros (cerca de R$24 milhões), além de ser o terceiro mais alto do mundo entre os companheiros de profissão, segundo a revista France Football.

Apesar da eliminação na Copa do Rei para o Girona, a capacidade de Simeone em comandar o time segue intacta nos bastidores do Atlético. Em segundo lugar no Campeonato Espanhol, com cinco pontos atrás do líder, o Barcelona, a equipe segue na briga pela liderança.