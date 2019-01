Chelsea aceita acordo com Atlético de Madrid por Morata

Atacante chegaria ao clube espanhol por empréstimo, mas com opção de compra

De acordo com informações obtidas pela Goal, o Chelsea chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para permitir que Álvaro Morata seja emprestado, com o clube espanhol tendo uma opção de £ 48,5 milhões libras para assinar com o atacante de forma permanente.

O atacante já havia chegado a um acordo com o Atleti na semana passada e está disposto a aceitar um contrato mais baixo do que o atual, que chega a 120 mil libras por semana no Chelsea.

Mais artigos abaixo

Desta forma, Morata deve deixar o Chelsea e ir para os Colchoneros, enquanto Gonzalo Higuaín deverá sair do Milan e ir para os Blues na vaga deixada pelo espanhol.

Os dois jogadores ficaram de fora das partidas de suas equipes no final de semana.