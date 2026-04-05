Simeone discorda de Flick: a jogada é clara... e aguardamos a explicação

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, acredita que o árbitro deixou passar a expulsão de Gerard Martín, jogador do Barcelona, durante a partida entre as duas equipes, disputada na noite de domingo pela La Liga.

O Atlético de Madrid perdeu para o Barcelona por 1 a 2 no Estádio Metropolitano, antes de as duas equipes se enfrentarem novamente na quarta-feira no Estádio Camp Nou, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O início do segundo tempo foi marcado por uma decisão arbitral controversa, quando o árbitro espanhol Mateo Busquets mostrou um cartão vermelho a Gerard Martín por uma entrada violenta sobre o jogador do Atlético Tiago Almada no meio-campo; no entanto, ele voltou atrás na decisão após consultar o VAR e limitou-se a um cartão amarelo.

O incidente provocou fortes protestos por parte do técnico do Atlético, Diego Simeone, que inicialmente comemorou a decisão — já que o placar estaria empatado após a expulsão de Nicolás González no final do primeiro tempo —, antes de explodir de raiva com a reversão posterior.

Quando questionado sobre a jogada na coletiva de imprensa, Hans Flick, técnico do Barcelona, disse: “A jogada não merecia cartão vermelho... Para mim, Gerard tocou na bola e não houve falta alguma”.

Simeone se surpreende com a não expulsão do jogador do Barcelona

Mas Simeone tinha outra opinião. Quando questionado na coletiva de imprensa se Martin deveria ter sido expulso, ele explicou: “Me disseram e eu vi uma jogada anterior na partida entre o Betis e o Rayo, e a comissão de árbitros confirmou posteriormente que merecia expulsão. Não há muito o que falar, a jogada é clara: ele demorou a intervir, pisou no pé e no tornozelo, e temos que esperar pela explicação da comissão para que as coisas fiquem claras no futuro.”

Em outras declarações à rede DAZN, ele disse: “Prefiro não falar sobre isso. O que dissermos não vai mudar nada. Não vamos perder tempo, vamos falar de coisas úteis. Cada um vai expressar sua opinião… e quando a jogada é tão clara assim, não há necessidade de falar.”

Quando questionado sobre o quanto a não expulsão de Martin afetou o jogo, o técnico argentino respondeu “Podemos falar de dois tempos diferentes. No primeiro tempo, tivemos um desempenho muito bom, com chances para ambas as equipes, boa pressão e construção de jogadas, e então veio a expulsão, que foi correta no caso do Nico. Nós nos agarramos à possibilidade de um impedimento, mas a tecnologia de vídeo não pode intervir no caso de um segundo cartão amarelo.”

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E acrescentou: “Quanto ao segundo tempo, foi um jogo completamente diferente. Defendemos da melhor maneira possível, mas não conseguimos atacar como queríamos e, no final, sofremos um gol que veio de um rebote. Talvez, com todo esse esforço, merecêssemos o empate”.

No entanto, Simeone enfatizou que sua equipe “não sofreu injustiça”, observando: “Os erros fazem parte do jogo, assim como nós, como treinadores e jogadores, cometemos erros. Na partida entre o Betis e o Rayo, foi dito que a mesma jogada merecia expulsão, e aqui também ficou claro. Eles viram ou não? Sim, eles viram”.

Sobre a expulsão de Nico González, jogador do Atlético de Madrid, por ter impedido Lamine Yamal, Simeone revelou: “O árbitro me disse que eram dois cartões amarelos e, portanto, expulsão, e ele estava certo. Quando o segundo cartão amarelo é claro, não há o que discutir”.

Mas o árbitro recorreu ao VAR para mostrar o cartão vermelho direto ao jogador em vez do segundo amarelo, e sobre isso ele disse: “Não sei, ele viu um cartão amarelo e depois outro, e, portanto, um cartão vermelho. Estávamos caminhando juntos e ele me disse que eram dois cartões amarelos”.

Simeone continuou: “Desde a primeira intervenção, ficou claro que era, no mínimo, um cartão amarelo e, portanto, expulsão. A jogada foi clara, não acho que merecesse expulsão direta, mas merecia a expulsão com o segundo cartão. Ele fez uma boa partida, com exceção daquela jogada. Estou feliz com o desempenho dele e não vejo que seja um cartão vermelho direto. As faltas são claras, tanto esta quanto as que ocorreram no segundo tempo.”