Sidcley é afastado no Corinthians: como fica o elenco de jogadores para o restante da temporada?

Outros atletas podem seguir o caminho do lateral e deixar o time no fim do ano; veja quem está à disposição agora

Pouco utilizado desde que voltou para o por empréstimo, Sidcley foi afastado do grupo e passa a treinar em separado. O lateral, porém, pode não ser o único a deixar o antes do final da temporada.

Depois de uma boa passagem pelo Corinthians em 2018, Sidcley voltou para o clube no início do ano, mas não conseguiu se firmar. O jogador se viu ser superado por Carlos e Lucas Piton na titularidade da posição e, ainda, o Timão trazer Fábio de volta - de forma que ele voltaria a ser a terceira opção.

Outro jogador que vem perdendo espaço e pode deixar o clube em breve é Angelo Araos. Sem muitas chances com Vagner Mancini, o meia busca ter mais chances para tentar ser convocado pela seleção chilena para a disputa das Eliminatórias para a , e pode optar por ser emprestado.

Mauro Boselli, que também perdeu bastante espaço, ainda mais depois do retorno de Jô, é outro que pode optar por deixar o clube. A imprensa já aponta há um tempo que o jogador e seu empresário buscam um novo destino para o atacante que tem contrato até o final do ano.

Por outro lado, alguns jogadores foram integrados ao elenco na mesma pressa. O zagueiro Marllon é o caso mais nítido, voltou ao Corinthians do , para onde estava emprestado, com urgência para suprir a vaga deixada por Danilo Avelar que se lesionou gravemente. Além dele, Romulo Otero e Juan Cazares, ambos ex-Atlétio-MG, também cehgaram no meio da temporada para ajudar no probelma de meio campo do Timão.

O caso mais recente foi Fábio Santos, outro ex- , para a letral esquerda. O jogador foi outro que voltou ao clube, aparentemente para trabalhar a evolução de Lucas Piton e, aos 35 anos, servir como mais uma referência não só na posição, mas para o time.

Já sem Sidcley, o Corinthians conta com 33 jogadores em seu elenco, dos quais alguns também fazem partidas pelas equipes sub-20 ou sub-23 do clube - como é o caso do goleiro Guilherme, por exemplo, que ainda não fez sua estreia profissional e aparece como terceira opção para a vaga.

Quais são os jogadores do Corinthians?

Goleiros - três

O titular absoluto da posição - pelo menos para Mancini - é Cássio, seguido de perto por Walter, que quando aparece faz boas atuações pelo time. O terceiro é Guilherme, de apenas 20 anos, que defende o time sub-23, no Campeonato . Além deles, Matheus Donelli, do sub-20, pode aparecer no banco em caso de necessidade.

Zagueiros - cinco (aptos: três)

A zaga, que tem sido um problema para o Corinthians, tem Gil e Danilo Avelar como titulares, além de Bruno Méndez na reserva e Léo Santos lesionado. Com a cirurgia de Avelar - que fica afastado até 2021 -, o Timão trouxe de volta Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro. Além disso, já está no mercado em busca de um novo nome - Jemerson é o favorito.

Laterais - quatro

Pelo lado direito Fagner é incontestável no Timão, enquanto Michel Macedo é seu único reserva. Já no esquerdo, o Corinthians já teve algumas mudanças durante o ano, hoje, com a saída de Sidcley, são opções Lucas Piton e Fábio Santos.

Meio-campistas (meias, volantes e meia-atacantes) - 15

O meio de campo, apesar de bastante criticado pela torcida, é a posição mais recheado do Corinthians, são 15 jogadores.

Desde a época de Tiago Nunes, passando por Coelho e agora com Mancini, o time tem bastante dificuldade em repetir a mesma escalação nesta posição, o que torna difícil o reconhecimento dos "titulares", mas as opções são: Araos, Camacho, Cantillo, Cazares, Éderson, Gabriel, Luan, Gustavo Mantuan - que se lesiou e está fora até 2021 -, Mateus Vital, Otero, Ramiro, Gabriel Pereira, Roni, Ruan Oliveira e Xavier.

Atacantes - seis

Entre atacantes e centroavantes, o Corinthians tem seis nomes. O titular mais certo é Jô, enquanto pelos lados Gustavo Silva, Everaldo e Léo Natel costumam ser as opções. Além destes, ainda estão no elenco Mateus Davó e Mauro Boselli.