Sidcley tenta mostrar serviço e recuperar espaço sem a 'sombra' de Carlos

Titular em 2018, lateral ganhou nova chance no clube do Parque São Jorge e mostra bons índices físicos

O lateral esquerdo Sidcley foi a aposta do para assumir a posição no ousado projeto de Tiago Nunes, contratado para mudar a forma de atuar do clube. Em meio a elogios e um processo de recondicionamento físico, o jogador busca reencontrar seus melhores dias no clube.

Depois de decepcionar na sua reapresentação ao , sem conseguir emendar uma sequência de jogos e perdendo espaço para os jovens Lucas Piton e Carlos Augusto, ele deve ganhar novas chances daqui para frente.

Carlos foi negociado com o Monza, da , enquanto Piton é visto como um jogador que ainda precisa melhorar taticamente para ser titular. Mais pronto, Sidcley é a aposta para dar segurança ao setor no Campeonato Brasileiro.

Fisicamente, de acordo com a própria comissão técnica, o jogador já está no seu melhor nível físico. Dentro do peso ideal e com a força necessária para aguentar a intensidade desejada por Tiago Nunes, o jogador é visto como pronto para corresponder tecnicamente ao desejado dele.

Em números, por sinal, já se destaca por ser o líder em cruzamentos certos de todo o campeonato brasileiro, segundo dados da Opta Sports: foram nove até aqui. Falta agora transformar essas investidas ofensivas em gol.

De olho nos duelos contra o , nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena, e diante do , no domingo, 11h (de Brasilia), no Morumbi, ele terá a missão de ser um desafogo para a equipe corintiana, que normalmente acostuma a atacar pelo lado de Fagner.

Solução rápida para o time campeão paulista de 2018, quando foi contratado em cima da hora para suprir as más fases de Guilherme Romão e Juninho Capixaba, Sidcley agora tem de lidar com uma responsabilidade maior pela boa impressão deixada anos atrás. Ao menos na parte física, ele está pronto para isso.